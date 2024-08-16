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ТАСС

Sky: ВСУ используют британские танки Challenger 2 при атаке на Курскую область

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Challenger 2
Challenger 2.
Источник изображения: topwar.ru

Всего Лондон передал Киеву 14 танков Challenger 2

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействуют поставленные Великобританией танки Challenger 2 при атаке в Курской области. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

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В среду вечером газета The Times со ссылкой на представителя Минобороны Соединенного Королевства проинформировала, что британское правительство разрешило Украине использовать поставленное Лондоном вооружение для атаки в Курской области. Отмечалось, что разрешение касается всех переданных Киеву видов вооружения, за исключением дальнобойных ракет Storm Shadow.

Sky News не располагает информацией о том, какое количество танков Challenger 2 было использовано ВСУ в ходе вылазки в Курскую область. Всего Лондон передал Киеву 14 танков Challenger 2. Согласно телеканалу, эти машины управляются военнослужащими 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Общий объем предоставленной Лондоном Киеву военной помощи с февраля 2022 года составляет £7,6 млрд ($9,7 млрд). Помимо Storm Shadow и Challenger 2, Великобритания передала Украине самоходные гаубицы AS90, реактивные системы залпового огня M270, противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате атаки, по последним данным, погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. 69 пострадавших находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое. Из приграничных районов Курской области выехали или были эвакуированы более 120 тыс. человек.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера. 

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