Польский офицер: для достижения численности 300 тысяч военнослужащих нам понадобится десятилетие

Источник изображения: topwar.ru

Офицер польской армии, военный эксперт, ныне занимающий пост главы Бюро национальной безопасности Яцек Севера высказался по поводу планов Варшавы создать «крупнейшую и самую мощную» армию среди европейских стран НАТО. С этой целью планируется довести численность военнослужащих до трехсот тысяч, о чем неоднократно заявляли как в предыдущем, так и в нынешнем правительстве этой восточноевропейской страны.

К слову, даже это количество военных не выведет Войско Польское в лидеры на континенте, если брать Турцию (хотя это не совсем европейская страна), у которой численность Вооруженных сил, по разным оценкам, достигает более полумиллиона. По этому показателю среди стран НАТО Турция находится на втором месте после США.

Кстати, именно нынешнее американское руководство очень сильно одобряет милитаристские планы Варшавы, видя в Польше главный форпост Североатлантического альянса на так называемом восточном фланге Европы. На самом деле, поддерживая воинственные планы поляков, США решают две практические задачи: создание военного противовеса как Германии и Франции, так и России.

Но суть не в этом. Вопрос в том, откуда взять польскому руководству ресурсы, включая человеческие и финансовые, для достижения столь амбициозных целей? В эфире телеканала Polsat Севера заявил, что для достижения указанного количества в 300 000 военнослужащих Польше понадобится около десяти лет.

В настоящее время численность польской армии составляла 198 тысяч солдат и офицеров. Но бывший глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак уверен, что этого мало и требуется увеличить эту цифру до 300 тысяч. С ним не согласен действующий министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который считает, что достаточно и 215 тысяч военных. Еще минувшей зимой он заявил о готовности достичь такой численности польской армии до конца 2024 года.

По словам главы Минобороны Польши, к концу нынешнего года удастся достичь следующих количественных показателей: 133,5 тысячи профессиональных солдат, около семи тысяч профессиональных солдат в процессе обучения, свыше 47 тысяч солдат территориальной обороны и более 30 тысяч — добровольной базовой военной службы. Выходит, что в регулярной армии Польши в лучшем случае будут нести службу около 140 000 военнослужащих.

При этом Варшава уже более всех стран НАТО тратит на оборону по доле военного бюджета в ВВП страны. В 2023 году Польша выделила на военные расходы 3,92% от внутреннего валового продукта. В текущем году эта цифра составит 118,14 млрд злотых (около 29,5 млрд долларов), что равняется 3,1% ВВП. Вместе со средствами из Фонда поддержки вооруженных сил, которые не входят в бюджет Минобороны Польши, на военные нужды в целом в 2024 году будет израсходовано 159 млрд злотых (почти 40 млрд долларов), то есть 4,2% ВВП.

С апреля 2022 года зарплата польского военного, заключившего даже краткосрочный контракт с Минобороны или просто добровольно согласившегося на прохождение одномесячных военных курсов, составляет от 6000 злотых (около 140 000 рублей, или 1400 евро). Не великий стимул, чтобы нести все тяготы и лишения, да еще с учетом истерии польских властей по поводу «неминуемой войны» с Россией.