ВМС Перу получат второй ДВКД класса "Макассар" в январе 2025 года

ЦАМТО, 15 августа. Как ожидается, ВМС Перу получат второй многоцелевой десантно-вертолетный корабль-док (ДВКД) AMP-157 "Паита" (BAP Paita) класса "Макассар" (Makassar) в январе 2025 года.

Согласно полученной Defensa.com информации, строительство многоцелевого судна AMP-157 "Паита" на текущий момент выполнено примерно на 90%. Ожидается, что в ноябре после завершения этапа комплектования соответствующими системами начнутся ходовые и навигационные испытания, а официально он будет введен в строй в январе 2025 года.

Строительство кораблей осуществляется в рамках программы "Восстановление и совершенствование логистической поддержки и перевозки вооруженных сил на многоцелевых кораблях", предусматривающей поставку компанией SIMA двух ДВКД. Общая стоимость программы оценивается в 140 млн. долл.

В октябре 2012 года МО Перу заключило с южнокорейской компанией Dae Sun Shipbuilders and Engineering контракт на разработку проекта и оказание технической помощи при строительстве двух многоцелевых ДВКД на базе модифицированного проекта корабля "Макассар", которые ранее были поставлены ВМС Индонезии. В начале 2013 года командование ВМС Перу подписало с SIMA (Servicios Industriales de la Marina) контракт стоимостью около 60 млн. долл. на строительство первого корабля серии.

Киль головного корабля серии, "Писко" (AMP-156), был заложен на предприятии компании SIMA в Кальяо 12 июня 2013 года. Судно было спущено на воду 25 апреля 2017 года и передано командованию ВМС Перу 6 июня 2018 года.

Закладка киля второго ДВКД состоялась 14 декабря 2017 года, церемонии крещения и спуска на воду – 7 декабря 2022 года. Предполагалось, что "Паита" будет передан ВМС Перу в 2021 году, однако из-за пандемии COVID-19 сроки были перенесены. Стоимость второго ДВКД оценивается примерно в 65 млн. долл.

Многоцелевые ДВКД класса "Макассар" могут применяться для перевозки войск, техники и грузов, проведения десантных операций, в качестве плавучего госпиталя, командного центра, для оказания гуманитарной помощи и помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Длина ДВКД "Писко" составляет 122 м, ширина – 22 м, осадка – 4,9 м, полное водоизмещение – 11395 т. Силовая установка типа CODAD (Combined Diesel and Diesel) позволяет развивать максимальную скорость 16,5 узлов, автономность – 30 суток, дальность хода – 14 тыс. морских миль на крейсерской скорости 13,5 узлов, экипаж – 144 человека. Судно может перевозить до 450 человек десанта с необходимой экипировкой. Кроме того, на судне могут быть размещены 24 машины-амфибии или 18 ед. 105-мм артиллерийских орудий или 18 ОБТ T-55/T-72/T-90/PT-90 или 13 тяжелых грузовиков. Кормовая доковая камера позволяет разместить два 23-м десантных катера LCU.

Летная палуба площадью 1023 кв. м. и ангар площадью 198 кв.м позволяют принимать два средних или один тяжелый вертолет (в т.ч. CH-47 "Чинук"). Средства обслуживания позволяют эксплуатировать все типы вертолетов, состоящих в настоящее время на вооружении ВС Перу. В состав вооружения ДВКД входят одна 40-мм АУ, четыре 12,7-мм дистанционно управляемых модуля вооружения Guardian, два 30-мм ДУМВ Sentinel 30.