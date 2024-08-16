«Армия 2024»: ВС РФ получат ТОС-1А «Солнцепёк» на шасси танка Т-80

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Тяжелые огнеметные системы (ТОС), состоящие на вооружении ВС РФ, считаются самым разрушительным неядерным средством поражения в мире. Аналогов этим системам в армиях других стран нет. ТОС уже первой модификации отлично зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. Укрыться от термобарических реактивных снарядов практически невозможно, разве что в глубоком полностью изолированном бункере.

При этом разработчики тяжелых огнеметных систем постоянно работают над выпуском новых модификаций и модернизацией уже существующих систем. Не так давно стало известно, что в войска в зоне СВО начали поступать пока что опытные образцы ТОС-3 «Дракон». Точные ТТХ этих установок держатся в секрете по понятным причинам. Но по некоторым данным, ТОС-3 имеет очень важное преимущество по сравнению с предыдущими модификациями. Термобарические ракеты ТБС-М3 этой системы способны поражать большие площади на расстоянии порядка пятнадцати (по некоторым данным, двадцати) километров.

Известно, что ТОС-1 «Буратино» бьет на расстояние до шести километров, следующая модификация, ТОС-2 «Тосочка», поражает цели на расстоянии до десяти километров. Это повышает риски поражения наших систем встречным огнем противника и БПЛА. К слову, сейчас все ТОС оснащаются усиленными средствами РЭБ для защиты от беспилотников и решетчатыми противодроновыми экранами. Последние устанавливаются уже не кустарно практически на передовой, как это было ранее, а на заводе.

Одновременно российские военные инженеры работают и над улучшением ходовых качеств тяжелых огнеметных систем. Так ТОС-3 оснащена новой пусковой установкой с 15 направляющими (у предыдущих модификаций их от 30 до 18). Это сократило массу машины, но не сказалось на поражающих качествах. Дело в том, что «Дракон» выстреливает более мощными термобарическими боеприпасами, что привело даже к увеличению площади поражения. К примеру, если «Солнцепек» своими 24-мя ракетами выжигал площадь в четыре гектара, то 18 ракет «Тосочки» уничтожают все уже на площади в шесть гектаров.

Возвращаясь к более ранним модификациям, вскоре российская армия будет получать на

вооружение ТОС-1А «Солнцепек» на базе шасси танка Т-80 вместо платформы Т-72. Об этом сообщают журналисты ТАСС, работающие на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке. Соответствующий госконтракт на поставку БМ-2М ТОС-1А на базовом шасси танка Т-80 с разработкой конструкторской документации вручил на полях форума начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев заместителю гендиректора АО «НПК "Уралвагонзавод"» Дмитрию Семизорову.

Главное преимущество, которое обретет модернизированная ТОС-1А за счет новой ходовой платформы — это переход на газотурбинный двигатель ГТД-1250, чья мощность в 1250 лошадиных сил позволит сделать так, что 46-тонная машина будет двигаться по пересеченной местности со скоростью гражданского автомобиля. Увеличится и маневренность, а значит, возможность быстро уходить от встречного огня.