Войти
Военное обозрение

ВСУ начали использовать модернизированные дроны, устойчивые к РЭБ

188
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Одной из главных проблем, как для украинских боевиков, так и для наших военных, в последнее время стали FPV-дроны. Данные аппараты постоянно атакуют личный состав и военную технику, при этом их количество на ЛБС стремительно увеличивается.

Но и это еще не все. Данные аппараты постоянно модернизируются, что делает их еще более смертоносными. Так, военный эксперт и подполковник НМ ЛНР в запасе Андрей Марочко в своем ТГ-канале пишет, что ВСУ начали использовать модернизированные дроны, устойчивые к РЭБ.

В материале говорится, что на линии Сватово-Лисичанск (ЛНР) российские военные начали испытывать проблемы с эффективностью работы мобильных средств РЭБ, которые все чаще стали пропускать беспилотники украинских боевиков.

В то же время после изучения одного из сбитых из стрелкового оружия FPV-дрона противника оказалось, что его модернизировали, сделав устойчивым к помехам и подавлению сигнала.

Стоит отметить, что косвенным подтверждением вышесказанного является недавно опубликованная «Военным обозрением» новость, где рассказывалось о метком выстреле военнослужащего ВС РФ из автомата по преследующему автомобиль дрону ВСУ. При этом российский боец констатировал, что мобильная станция РЭБ, установленная на автомобиле, не смогла подавить беспилотник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 05:00
  • 3747
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.08 20:49
  • 568
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.08 20:27
  • 264
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 15.08 12:21
  • 1
Новый "Панцирь" может устанавливаться на крыши зданий
  • 15.08 11:52
  • 1
Один из целевых модулей Российской орбитальной станции может стать свободнолетающим
  • 15.08 11:17
  • 0
Украинская провокация не останется без ответа
  • 15.08 07:27
  • 1
Ответ на "Ядерный аргумент Вашингтона"
  • 14.08 21:22
  • 0
О потерях.
  • 14.08 16:43
  • 0
Ядерный аргумент Вашингтона
  • 14.08 15:07
  • 1
Дрон за дроном. Какие беспилотники показали на "Армии-2024"
  • 14.08 12:46
  • 1
МО получит модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М
  • 14.08 10:59
  • 3
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться