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Одной из главных проблем, как для украинских боевиков, так и для наших военных, в последнее время стали FPV-дроны. Данные аппараты постоянно атакуют личный состав и военную технику, при этом их количество на ЛБС стремительно увеличивается.

Но и это еще не все. Данные аппараты постоянно модернизируются, что делает их еще более смертоносными. Так, военный эксперт и подполковник НМ ЛНР в запасе Андрей Марочко в своем ТГ-канале пишет, что ВСУ начали использовать модернизированные дроны, устойчивые к РЭБ.

В материале говорится, что на линии Сватово-Лисичанск (ЛНР) российские военные начали испытывать проблемы с эффективностью работы мобильных средств РЭБ, которые все чаще стали пропускать беспилотники украинских боевиков.

В то же время после изучения одного из сбитых из стрелкового оружия FPV-дрона противника оказалось, что его модернизировали, сделав устойчивым к помехам и подавлению сигнала.

Стоит отметить, что косвенным подтверждением вышесказанного является недавно опубликованная «Военным обозрением» новость, где рассказывалось о метком выстреле военнослужащего ВС РФ из автомата по преследующему автомобиль дрону ВСУ. При этом российский боец констатировал, что мобильная станция РЭБ, установленная на автомобиле, не смогла подавить беспилотник.