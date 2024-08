Коллеги из Независимого центра оборонных исследований опубликовали русский перевод небезынтересного материала американского военного историка и бывшего офицера морской пехоты США Брюса Ивара Гудмундссона (Bruce Ivar Gudmundsson) "Вторжение к западу от Курска" ("The Incursion West of Kursk") из его блога "The Tactical Notebook", предлагающего нестандартное, хотя и спорное, "логистическое" объяснение одной из военных причин вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область Российской Федерации.

Илья Репин "Герой последней войны" (1878, фрагмент)

Спокойные фронты формировались во многих войнах. Действительно, до резкого увеличения численности армий в конце XVIII века концентрация войск на небольшой части доступного им пространства часто приводила к ситуациям, когда значительные районы охранялись немногим более чем горсткой жандармов и имевшимися крепостями.

Так было на протяжении большей части продолжающейся войны между Россией и Украиной. На многих этапах этого конфликта на значительных участках приграничных территорий, соединяющих территории двух воюющих сторон, практически не велась военная деятельность любого рода, не говоря уже об операциях крупных наземных формирований. В частности, львиная доля границы, отделяющей север Украины от юга России, протяженностью около 400 километров (250 миль), на протяжении большей части войны оставалась на удивление спокойной.

Одно большое исключение из этого общего правила произошло, когда в мае и июне 2024 года русские провели серию "атак с ограниченными целями" к северу от города Харькова. Рекламируемые как средство создания "буферной зоны", они создали пару скромных анклавов, каждый из которых простирался на территорию Украины на глубину около 12 километров. Другим отклонением от общей схемы стало украинское наступление в направлении российского города Курска, начавшееся 6 августа 2024 года.

Джон Миршаймер утверждал, что, поскольку у наступления на Курск нет очевидной военной цели, оно, должно быть, является не более чем пиар-упражнением. Подразделения, задействованные в операции, добавляет он, принесли бы больше пользы украинским военным усилиям, если бы их использовали для "поддержки сил, которые прогибаются под российским "паровым катком" в восточной части Украины.

Я хотел бы предложить несколько иную точку зрения, которая, как и многое другое в The Tactical Notebook, во многом основана на моих исследованиях Первой мировой войны. В разгар боев ее последних лет командиры немецких формирований, удерживавших позиции на Западном фронте, пришли к выводу, что после определенного момента размещение дополнительных сил на определенных позициях мало что дает в плане усиления их силы сопротивления. Скорее всего, это лишь увеличивало вероятность того, что определенный артиллерийский снаряд найдет свою жертву.

В тот же период французское и британское командование осознало, что в операциях, которые зависели от взрыва многих тысяч таких снарядов, темпы любого продвижения зависели от скорости, с которой можно было организовать артобстрелы. Последние, в свою очередь, полагались на скорость, с которой поезда, грузовики и фургоны могли доставлять запасы боеприпасов к стрелявшим батареям.

Если подобная динамика будет характерна для боевых действий на востоке Украины, то украинцам вряд ли будет иметь смысл использовать свои лучшие резервные формирования для "поддержки" своих коллег на пути "парового катка’. Скорее всего, мудрый командир искал бы возможности для использования таких сил в местах, плохо обеспеченных артиллерийскими боеприпасами, или, что еще лучше, возможностями для быстрой и безопасной транспортировки нескольких тысяч пятидесятикилограммовых снарядов.

Подавляющее большинство артобстрелов, проводимых российскими войсками на Украине, проводятся в районах, которые легко обеспечивать по железным дорогам. Действительно, развитая железнодорожная сеть Донбасса вполне могла стать решающим фактором, убедившим русских вести длительную кампанию на истощение в этом регионе. Однако российским войскам, сражающимся к юго-западу от Курска, придется довольствоваться тем, что можно будет отправить по двум линиям, идущим из этого города на юг.

Я считаю, что карты читать легче, чем мысли людей. Поэтому я воздержусь от размышлений о будущем ходе украинского вторжения в район к юго-западу от Курска. Тем не менее, похоже, что ключом к успеху Украины в этой операции является проведение хорошо организованного вывода войск до того, как русские смогут развернуть большое количество хорошо оснащенной артиллерии. В конце концов, если украинские формирования, которые вошли в Россию, в конечном итоге окажутся под обстрелами в донбасском стиле, они лишат в остальном впечатляющую операцию ее raison d’être (смысла существования).

Железные дороги, ведущие на юг от Курска, проходят недалеко от места украинского вторжения (восточная линия проходит через город Суджа) (с) Bruce Ivar Gudmundsson / tacticalnotebook.substack.com