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Проект корабля обеспечения и поддержки в Арктической зоне

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Как сообщило информационное агентство "Медиапалуба", на Международном военно-техническом форуме "Армия 2024" АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) представило новый проект корабля обеспечения и поддержки в Арктической зоне ледового класса Агс5 водоизмещением около 14000 тонн проекта 15550 (шифр "Хаски") для ВМФ России. Модель корабля была представлена на стенде ОСК.

Модель корабля обеспечения и поддержки в Арктической зоне проекта 15550 (шифр "Хаски") для ВМФ России разработки АО "Невское проектно-конструкторское бюро" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия 2024" (с) paluba.media

Традиционно петербургское АО "Невское ПКБ" специализируется на направлениях военного кораблестроения (авианесущие корабли, десантные корабли, корабельные авиационно-технические средства) и гражданского судостроения (научно-экспедиционные суда и научно-исследовательские суда, энергоблоки, грузовые и пассажирские суда).

Судно предназначено для: решения логистических задач в Арктической зоне, в том числе районах Новосибирских островов, Земли Франца-Иосифа и на всей протяженности Северного морского пути, обеспечения развертывания арктических экспедиций, поддержки функционирования существующих полярных баз в Арктике.

Судно имеет возможность самостоятельного плавания в разряженных однолетних арктических льдах толщиной до 0,8 м в зимне-весеннюю навигацию и до 1 м в летне-осеннюю.

Длина судна 142 м, ширина около 24,8 м. На борту судна четыре палубы с обитаемой надстройкой, смещенной в корму. Ходовая рубка с панорамным обзором. Автономность судна - 60 суток.

"Хаски" имеет возможность обеспечить самостоятельную транспортировку и выгрузку личных типов грузов, техники и оборудования в суровых арктических условиях. Размещение грузов, техники и оборудования предусмотрено как в грузовом трюме, так и на верхней палубе судна.

В носовой и кормовой частях расположены взлетно-посадочные площадки. Для хранения авиационной техники предусмотрен вертолетный ангар в кормовой части надстройки.

Для проведения грузовых операций судно оборудовано двумя кранами грузоподъемностью не менее 50 т на вылете.

За движение судна отвечает газотурбинная редукторная установка М9ОФР в сочетании с валопроводом и винтом регулируемого шага. Маневренность судна в стесненных условиях обеспечивают два подруливающих устройства.

Модель корабля обеспечения и поддержки в Арктической зоне проекта 15550 (шифр "Хаски") для ВМФ России разработки АО "Невское проектно-конструкторское бюро" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия 2024" (с) paluba.media

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
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