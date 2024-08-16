Войти
РИА Новости

В России успешно испытали гусеничный робот с противотанковым комплексом

209
0
0
Автономная универсальная гусеничная платформа с высокой проходимостью "Импульс"
Автономная универсальная гусеничная платформа с высокой проходимостью "Импульс".
Источник изображения: © РИА Новости

Компания "Гумич" разработала универсальную гусеничную платформу "Импульс"

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Компания "Гумич" разработала универсальную гусеничную платформу "Импульс", которую можно дооснащать различными сменными модулями, версия "Импульс-К" с противотанковым ракетным комплексом прошла испытания на полигоне, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2024" генеральный директор компании "Гумич" Александр Гаврилов.

"С первого выстрела были поражены все цели, испытания были успешно завершены", - сказал он.

Как пояснил Гаврилов, на универсальную платформу "Импульс", которая в десятки раз дешевле танков и других тяжёлых бронемашин, можно установить не только ПТРК, но и разместить установки дистанционного минирования (ДМ), боевой модуль (БМ), миномет, устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР) или использовать её в качестве порта для беспилотников.


Универсальная гусеничная платформа "Импульс".
Источник: РИА Новости

Универсальная гусеничная платформа "Импульс".
Источник: РИА Новости

Кроме того, "Гумич" разработал для платформы собственный боевой модуль, оснащаемый автоматическим гранатомётом типа АГС-17\АГС-30 или пулемётом ПКТМ. В пульте, которым управляется платформа, предусмотрены все виды вооружения и оборудования, устанавливаемые на "Импульс". Для работы с пультом не требуется специального обучения - достаточно указать точку на карте, где находится цель, и боевой модуль автономно, с помощью встроенных баллистических вычислителей произведет стрельбу.

Управление роботом ведётся с помощью оптоволокна, которое позволяет работать на удалении до 25 километров от оператора. Машина полностью электрическая, продолжительность автономной работы составляет четыре часа. Аккумуляторы легко снять и поставить на зарядку, загрузив в платформу новые батареи, и "Импульс" продолжит выполнять боевые задачи.

Форум "Армия-2024" проходил в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АГС-17
АГС-30
ПКТМ
Система поражения "Ратник"
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 05:00
  • 3747
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.08 20:49
  • 568
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.08 20:27
  • 264
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 15.08 12:21
  • 1
Новый "Панцирь" может устанавливаться на крыши зданий
  • 15.08 11:52
  • 1
Один из целевых модулей Российской орбитальной станции может стать свободнолетающим
  • 15.08 11:17
  • 0
Украинская провокация не останется без ответа
  • 15.08 07:27
  • 1
Ответ на "Ядерный аргумент Вашингтона"
  • 14.08 21:22
  • 0
О потерях.
  • 14.08 16:43
  • 0
Ядерный аргумент Вашингтона
  • 14.08 15:07
  • 1
Дрон за дроном. Какие беспилотники показали на "Армии-2024"
  • 14.08 12:46
  • 1
МО получит модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М
  • 14.08 10:59
  • 3
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться