В России успешно испытали гусеничный робот с противотанковым комплексом

Компания "Гумич" разработала универсальную гусеничную платформу "Импульс"

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Компания "Гумич" разработала универсальную гусеничную платформу "Импульс", которую можно дооснащать различными сменными модулями, версия "Импульс-К" с противотанковым ракетным комплексом прошла испытания на полигоне, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2024" генеральный директор компании "Гумич" Александр Гаврилов.

"С первого выстрела были поражены все цели, испытания были успешно завершены", - сказал он.

Как пояснил Гаврилов, на универсальную платформу "Импульс", которая в десятки раз дешевле танков и других тяжёлых бронемашин, можно установить не только ПТРК, но и разместить установки дистанционного минирования (ДМ), боевой модуль (БМ), миномет, устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР) или использовать её в качестве порта для беспилотников.

Универсальная гусеничная платформа "Импульс". Источник: РИА Новости

Универсальная гусеничная платформа "Импульс". Источник: РИА Новости

Кроме того, "Гумич" разработал для платформы собственный боевой модуль, оснащаемый автоматическим гранатомётом типа АГС-17\АГС-30 или пулемётом ПКТМ. В пульте, которым управляется платформа, предусмотрены все виды вооружения и оборудования, устанавливаемые на "Импульс". Для работы с пультом не требуется специального обучения - достаточно указать точку на карте, где находится цель, и боевой модуль автономно, с помощью встроенных баллистических вычислителей произведет стрельбу.

Управление роботом ведётся с помощью оптоволокна, которое позволяет работать на удалении до 25 километров от оператора. Машина полностью электрическая, продолжительность автономной работы составляет четыре часа. Аккумуляторы легко снять и поставить на зарядку, загрузив в платформу новые батареи, и "Импульс" продолжит выполнять боевые задачи.

Форум "Армия-2024" проходил в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.