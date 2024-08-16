В России создали мини-робота "Жало" для расстановки "умных" минных полей

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Компания "Гумич" разработала роботизированную четырехколесную мини-платформу "Жало" для создания "умных" минных полей, которые позволяют пропускать бронетехнику своих войск и бороться с машинами противника, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2024" гендиректор компании Александр Гаврилов.ё

"По сути, это умное минное поле. На "Жало" ставится противотанковая мина ТМ-62, затем 100-200 роботов выезжают на поле. Когда нужно проехать своей технике, они разъезжаются в стороны, потом возвращаются на исходную позицию", – сказал Гаврилов.

Мини-платформа с размерами не более полметра на полметра оснащена четырьмя ведущими колесами, оборудована системой сброса мин, "умеет" оставить мину в нужном месте и отправиться на следующее задание.

Форум "Армия-2024" проходил в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.