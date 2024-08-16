Эксперты считают, что РФ не потерпит поражение на Украине

Вашингтону следует принудить Киев пойти на уступки в целях мирного урегулирования, отметили эксперты Центра стратегических исследований Университета Тафтса Майкл Коэн, Кристофер Пребл и Моника Тофт

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Вероятность поражения России в конфликте на Украине минимальна, Вашингтону следует принудить Киев пойти на уступки в целях мирного урегулирования. Такое мнение выразили эксперты Центра стратегических исследований Университета Тафтса Майкл Коэн, Кристофер Пребл и Моника Тофт в колонке для журнала Foreign Affairs.

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По их словам, Россия "почти наверняка не потерпит поражения на Украине", поэтому США стоит "задуматься о цене мира" и компромиссе, "который сделает мир более стабильным местом", даже если будет казаться, что Москва "получила, что хотела". Альтернативой этому станет "кровавый тупик на Украине", подчеркивают авторы.

По их мнению, уверенность Вашингтона, что победа в конфликте представляет собой "игру с нулевой суммой", ошибочна. В качестве примера они приводят провальную для США войну в Афганистане и отмечают, что Вашингтон пытался добиться "безоговорочного военного и политического поражения" радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), чем вынудил его продолжать борьбу. Ту же ошибку США допустили в Ираке, подчеркивают эксперты.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осуществил 10-дневную миротворческую миссию, в ходе которой побывал 2 июля в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а через три дня встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После этого глава венгерского правительства 8 июля нанес визит в Пекин, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем посетил Вашингтон, где на полях саммита НАТО провел переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. По завершении совещания альянса 11 июля Орбан отправился во Флориду в гости к экс-президенту США Дональду Трампу, с которым также рассмотрел пути урегулирования украинского конфликта. После этого премьер Венгрии заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом Трамп "решит эту проблему".