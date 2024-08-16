Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз после начала СВО

ЦАМТО, 15 августа. Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять с раз с начала российской специальной военной операции, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

"Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз", – сказал он на брифинге в Хельсинки. Трансляция велась на Youtube-канале правительства.

Он уточнил, что необходимость в увеличении производства возникла после начала российской специальной военной операции. П.Орпо в очередной раз заявил о необходимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется, передает "РИА Новости".