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Военное обозрение

The Wall Street Journal: ЦРУ требовало от Зеленского отменить подрыв «Северных потоков»

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Источник изображения: topwar.ru

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники пишет, что из Вашингтона якобы призывали Киев отказаться от подрывов газопроводов в Балтийском море.

В частности, в материале издания говорится, что ЦРУ требовало от тогда ещё легитимного президента Украины Владимира Зеленского отменить подрыв «Северных потоков».

Если верить тому, что пишет The Wall Street Journal, то Зеленский к этому требованию прислушался, но, несмотря на его указание, бывший главком ВСУ Валерий Залужный всё же решил это сделать.

Стоит добавить, что Украина даже при большом желании не смогла бы технически провести подобную операцию в Балтийском море без поддержки Запада. И тем более она этого не сделала бы без разрешения Вашингтона.

Американское издание пытается перевести стрелки на украинцев и заодно показать, что якобы Киев может действовать самостоятельно и что к подрыву газопроводов США не имеют никакого отношения.

Ранее в Белом доме заявили, что США осуждают диверсию против балтийских газопроводов. Однако сами американские журналисты доказывали причастность Вашингтона к этому.

Напомним, что два газопровода, которые шли из России в Германию по дну Балтийского моря, были подорваны в сентябре 2022 года. Одна ветка осталась целой.

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Германия
Россия
США
Украина
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