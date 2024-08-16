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ЦАМТО

Состоялась церемония крещения головного фрегата класса "Тамандаре" ВМС Бразилии

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Источник изображения: Фото: thyssenkrupp-marinesystems.com

ЦАМТО, 15 августа. На предприятии Thyssenkrupp Marine Systems - Estaleiro Brasil Sul в Итажаи (шт.Санта-Катарина) 9 августа состоялась церемония крещения головного многоцелевого фрегата "Тамандаре".

В мероприятии, проведенном командованием ВМС Бразилии, компаниями Emgepron (Empresa Gerencial de Proyectos Navales) и SPE Aguas Azuis, принял участие президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

На представленной фотографии корабль перемещается в плавучий док, а затем будет спущен на воду. Это сложная процедура, на выполнение которой потребуется несколько дней. После этого фрегат будет отбуксирован к достроечному причалу для завершения оснащения оборудованием и проведения начальных испытаний.

Присвоение фрегату номера F200 знаменует собой еще одну веху в проекте строительства новых боевых кораблей ВМС Бразилии. Как планируется, все четыре заказанных фрегата будут переданы заказчику в 2029 году.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства фрегатов "Тамандаре" началась в 2017 году. В марте 2019 года командование ВМС Бразилии выбрало консорциум Aguas Azuis, сформированный компаниями ThyssenKrupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и ATECH Negocios em Tecnologias SA, предпочтительным претендентом на поставку четырех кораблей класса "Тамандаре".

В марте 2020 года государственная компания Emgepron (Empresa Gerencial de Projetos Navais), действующая от имени МО Бразилии, и совместное предприятие Aguas Azuis подписали контракт на строительство четырех многоцелевых фрегатов класса "Тамандаре". Стоимость проекта оценивается в 9,1 млрд. реалов (2 млрд. долл.). Поставки кораблей предварительно запланированы на период с 2025 по 2029 гг.

Контракт также включает передачу технологий строительства корабля, систем боевого управления и управления платформой, комплексную логистическую поддержку и управление жизненным циклом.

ВМС Бразилии будут применять новые корабли для противодействия современным надводными, подводными и воздушным угрозам, обеспечения защиты морских перевозок, контроля территориальных вод и исключительной экономической зоны. Они также будут применяться для проведения поисково-спасательных операций и в миссиях по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи.

Резка стали для строительства головного фрегата, "Тамандаре", началась 5 сентября 2022 года, церемония закладки киля состоялась 24 марта 2023 года. Поставка корабля ВМС Бразилии запланирована на конец 2025 года. Закладка киля второго корабля серии, F201 "Джеронимо де Альбукерке", состоялась в июне 2024 года. Он будет поставлен заказчику в 2027 году.

Новые многоцелевые корабли основаны на немецком проекте MEKO. Как предполагается, длина фрегата класса "Тамандаре" составит 107,2 м, максимальная ширина – 15,95 м, осадка – 5,3 м, водоизмещение – 3380 т, экипаж – 136 человек. Силовая установка будет включать 4 дизельных двигателя MAN 12V 28/33 DSTC, дизельные генераторы Caterpillar C32. Расчетная крейсерская скорость – 14 узлов, максимальная скорость – 25 узлов. Дальность хода составит 5500 морских миль, автономность – 28 суток. Предполагается, что в состав вооружения кораблей войдут 76/62-мм артиллерийская установка, ЗРК SeaCeptor, ПКР MM40 "Экзосет" Блок.3, ДУМВ компании FN Herstal, система отстрела ложных целей C-Guard, трехтрубные торпедные аппараты компании SEA. Фрегат будет оснащен летной палубой и вертолетным ангаром.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Катар
Продукция
Sea Ceptor
Компании
Caterpillar
Embraer
FN Herstal
MAN
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
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