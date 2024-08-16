Вопросы развития сетей мобильной связи спецназначения в интересах Минобороны обсудили на "Армии-2024"

ЦАМТО, 15 августа. В рамках научно-деловой программы форума "Армия-2024", 14 августа состоялся круглый стол, на котором были обсуждены вопросы развития сетей мобильной связи специального назначения (МССН) в интересах Минобороны России.

В научном мероприятии принимали участие представители Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации, ФГБУ "16 ЦНИИИ" МО РФ, Военной академии связи и других научно-исследовательских организаций и вузов Минобороны России, а также ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Вниманию экспертов были представлены доклады о состоянии технологий МССН и требованиях, предъявляемых к данному виду связи в интересах Минобороны России; современных инженерно-технических решениях по применению технологий МССН и целесообразности их применения в войсках связи (стационарная и полевая компоненты).

В ходе дискуссии были также рассмотрены вопросы практической реализации технологий МССН в интересах Минобороны России и предложения по их дальнейшему развитию и совершенствованию.

По результатам проведения круглого стола представители научно-делового сообщества выработали согласованную позицию и определили механизмы межведомственного взаимодействия, направленного на применение технологий МССН в интересах обороны и безопасности государства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.