Вопросы развития цифровых решений в интересах ОПК и российской армии обсудили на форуме "Армия-2024"

ЦАМТО, 15 августа. В рамках научно-деловой программы форума "Армия-2024" 14 августа был проведен круглый стол "Цифровые решения для Армии и ОПК России: безопасность, надежность, эффективность".

Организатором мероприятия выступил Департамент информационных систем Министерства обороны Российской Федерации.

В работе круглого стола приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и ведущих отраслевых общественных организаций, органов военного управления, научно-исследовательских и образовательных организаций, предприятий промышленности, а также разработчики отечественных программных продуктов.

Представители научного сообщества рассмотрели ряд актуальных вопросов, связанных с созданием и развитием цифровых решений в интересах Вооруженных Сил и ОПК России. Состоялась дискуссия о перспективах перехода на облачные технологии обработки и хранения информации, межотраслевом взаимодействии на основе цифровых технологий, основных задачах цифровизации предприятий ОПК.

По результатам проведения круглого стола был определен комплекс мер по реализации единых подходов при создании новых цифровых решений в интересах ВС РФ и ОПК, определены основные требования, предъявляемые к цифровой трансформации предприятия ОПК, а также выработан порядок взаимодействия при проведении апробации и тестирования информационных систем, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.