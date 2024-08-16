Управляемый артиллерийский снаряд для "Коалиции-СВ" проходит испытания

"Ростех": снаряд для новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" проходит испытания

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Управляемый артиллерийский снаряд для новейшей самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" проходит испытания, сообщил РИА Новости представитель "Высокоточных комплексов" (холдинг "Ростеха").

"Изделия проходят испытания", - сказали в компании, отвечая на вопрос, разрабатывается ли новый управляемый боеприпас для "Коалиции" и прошел ли он испытания.

В зоне СВО успешно применяется управляемый боеприпас "Краснополь", разработанный Конструкторским бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы".

Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов. Снаряд универсален и может работать с любыми артиллерийскими установками калибра 152 миллиметра: Д-20, "Акация", "Мста-Б", "Мста-С", новейшая "Мальва".

О запуске серийного производства 152-мм "Коалиции-СВ" "Ростех" сообщал летом прошлого года. Она предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника на дальности, которая значительно превышает дальнобойность других отечественных и западных гаубиц.

Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также пунктов управления и полевых фортификационных сооружений. В орудии полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия. Это сокращает время начала стрельбы и обеспечивает необходимую скорострельность.

По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, эта установка - не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в ее развитии, так как она фактически является боевым роботом. В конце января в Минобороны РФ сообщали, что первая партия самоходок находится на завершающей стадии производства.