Российский сегмент МКС топить нельзя, отделить от МКС и поднять орбиту для сохранения и продолжения работы (запятая в программе полета российского сегмента МКС)

Владимир Николаевич Мельников. Источник: Фото автор

Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов рассказал в интервью "Интерфаксу" о финансовой политике госкорпорации, перспективах космодрома Восточный, переходе России к массовой сборке спутников и международном сотрудничестве. В частности, он сообщил, что плановый убыток отрасли в 2022 году прогнозировался на уровне не менее 50 миллиардов рублей.

Мы вышли на цифру 17 с небольшим миллиардов. Такая же системная работа была продолжена в 2023 году: мы сократили плановый убыток с 45 млрд до 13,9 млрд рублей. Андрей Ельчанинов

Основная причина убытков предприятий отрасли на протяжении последних лет - закрытие длительных контрактов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, сроки исполнения которых неоднократно переносились.

Идет процесс постепенного выхода из финансового кризиса, и он непростой. По итогам 2023 года отрасль все еще фиксирует убыток - около 14 млрд рублей. Это объясняется, в первую очередь, необходимостью завершать работы по заключенным в 2012-2014 годах убыточным контрактам, а также отказом недружественных стран от проектов после начала СВО и, соответственно, потерей прибыли. Отказ недружественных государств от контрактов обошелся "Роскосмосу" в 180 млрд рублей. Так что новую экономику мы вынуждены строить в жестких условиях.

При этом себестоимость работ существенно увеличивалась ввиду удорожания материалов и комплектующих, а также росла масса списываемых на контракт накладных расходов за более длительное время его выполнения. В результате, часть затрат не покрывается ценой контракта, что приводит к убыткам.

И вторая причина – экономика исполнения государственных контрактов. Объем авансирования от заказчика по ряду ключевых контрактов небольшой, предприятия вынуждены брать кредиты, уровень процентных ставок за предыдущие годы вы знаете. Обслуживание кредитов за счет потенциальной прибыли выводило их даже не в ноль, а в минус. И понимая это, правительство несколько лет назад приняло решение о компенсации обоснованных убытков предприятий. Это касалось всей оборонной промышленности, не только космоса. Вы помните, что Юрий Борисов, будучи заместителем председателя правительства РФ в то время, и был инициатором процесса финансового оздоровления оборонных предприятий.

На этом фоне главный редактор, Space.com Бретт Тингли 27 июня, 2024 г. опубликовал новость - NASA выбрало SpaceX для строительства корабля для схода в 2030 г. с орбиты для Международной космической станции (МКС). Стоимость контракта составляет до $843 млн, не считая затрат на запуск. Эта сумма не включает в себя затраты на запуск и предназначена только для разработки транспортного средства

Космическое агентство впервые обратилось к американским аэрокосмическим компаниям за предложениями в марте 2023 года, а затем снова в сентябре того же года. Запрос заключался в том, чтобы создать «космический буксир», который мог бы помочь безопасно сойти с орбиты американских участков МКС.

Транспортное средство будет отвечать за утилизацию космической станции «контролируемым образом после окончания срока ее эксплуатации в 2030 году», говорится в заявлении.

Компания Space X Илона Маска получила контракт НАСА на уничтожение Международной космической станции в 2030 году. МКС находится на орбите уже более двадцати лет, и представляет собой стремительно ветшающий, часто небезопасный, объект. Но как уничтожить такую махину?

В свое время Россия провела блестящую (хотя и печальную) спецоперацию по затоплению станции «Мир». «Мир» упал и сгорел, не причинив никому вреда. Но «Мир» был меньше, а технологии тогда, в конце 1990-х, как ни парадоксально, лучше. Так что утилизация МКС – задача непростая, и НАСА мялось несколько лет. Решения, что делать со станцией, у агентства не было.

Смущали (и смущают) выводы экспертов о том, что крупнейший рукотворный объект, когда-либо запущенный в космос человеком, так просто не сгорит. Осколки упадут, и много дел натворят.

НАСА рассматривало два плана. Согласно первому, от МКС отделили бы «крепкие» части, оставили бы их на орбите, и собрали бы потом из них костяк новой станции. Согласно второму, НАСА просто отдает МКС в эксплуатацию частной компании, а та что хочет, то творит. Но первый план стоит примерно миллиард долларов, а второй, видимо, не выгорел – никому не нужны старые конструкции, да и, по сути, это просто оттягивание проблемы. Потом НАСА придется выручать частную компанию, как агентство сейчас спасает космонавтов «Боинга», застрявших все на той же МКС.

В итоге появился неожиданный проект, детали которого стороны не разглашают. Но суть в том, что Space X построит специальный корабль-пастух. Он стыкуется с МКС, аккуратно переведет станцию на более низкую орбиту, и, когда уже атмосфера начнет «поджаривать», направит себя вместе со станцией в необитаемые районы океана. Скорее всего, это будет Тихий океан, знаменитая «точка Немо», где в последнее время и топят космические корабли. Проект оценили всего в 800 миллионов долларов, уже экономия, так что теперь Маску и карты в руки.

Хотя США и Россия – главные хозяева МКС, с нами подчеркнуто не советуются, и это даже не удивительно. Россия заявляет, что будет сотрудничать в проекте МКС до 2028 года. НАСА говорит, что топить будут в 2030-м. То есть уже без нас. В консорциуме принимают участие также Европа и Япония, но их тем более не спрашивают.

Российские специалисты подчеркивают, что МКС не так уж и плоха. Конструкции станции сами по себе еще крепкие, согласны и западные специалисты. Но там внутри все плохо. Поломок все больше, космонавты чем дальше, тем больше времени тратят не на исследования, а на ремонты. И, конечно, использовать часть узлов МКС для будущей стройки – самое правильное решение. Но вот нет.

Несмотря на то, что частные западные компании наперебой выступают с проектами своих орбитальных станций, все понимают, что как минимум на какое-то время человечество останется без станции вообще. Это непривычно, если вспомнить, что такие обитаемые орбитальные станции летают практически непрерывно уже с 1970-х. У НАСА тоже есть какие-то планы, но агентство говорит, что «делает ставку на сотрудничество с коммерческими компаниями», да и планы эти «мутные».

Однако, то в западном мире – а есть ведь еще Китай. Прямо сейчас вокруг Земли вращается станция «Тяньгун», новенькая, запущенная в 2021 году, и про нее очень мало информации. Да и сам Китай старается лишнего не говорить, и не происходит там таких коллизий, как на МКС. Так что Китай со своими орбитальными проектами в космосе и останется. Выручит репутацию человечества.

А тем временем на МКС идет активная жизнь. На станции невольно гостят два космонавта компании «Боинг», которые залетели на неделю – и застряли на неопределенный срок, потому что их корабль сломался. Наложили мораторий на выход в открытый космос: из скафандров принялась внезапно литься вода, скафандры чинят. И только что космонавты несколько часов прятались в укрытиях (ими считаются сами космические корабли, пристыкованные к МКС, они крепче и безопаснее) – в сторону станции направился очередной рой космических обломков. Но все обошлось

НАСА хочет, чтобы новый «аварийный буксир» обрушил космическую станцию в 2030 году. Агентство не хочет зависеть исключительно от российского грузового корабля в вопросе схода с орбиты МКС и стремится разработать космический корабль, способный привести МКС к контролируемому разрушению в атмосфере Земли по истечении времени ее нахождения на орбите.

Новый буксир дополнит существующие возможности партнеров по сход с орбиты МКС (космических агентств США, России, Европы, Канады и Японии). Текущий план безопасной посадки станции основан на работе двигателей грузовых кораблей «Прогресс», которые предоставляет Россия.

«Но мы также развиваем этот американский потенциал как способ получить резервирование и быть в состоянии лучше помочь наведению корабля на цель и безопасному возвращению корабля, особенно по мере того, как мы добавляем больше модулей», - сказал Людерс.

«Как вы видели в прошлом и за последний год, эти сокращения были очень, очень важны как для нас самих, так и для наших партнеров».

«Итак, наличие американского аппарата для схода с орбиты является еще одним ключевым элементом в наших космических операциях и стратегии схода с орбиты МКС».

Недавние примеры, на которые, вероятно, ссылался Людерс, - это утечки охлаждающей жидкости, произошедшие на двух отдельных российских кораблях, пристыкованных к МКС: космический корабль экипажа «Союз» потерял всю охлаждающую жидкость в космосе 14 декабря 2022 года, а на «Прогрессе» 11 февраля произошла утечка сама по себе.

Россия объяснила утечку «Союза» вероятным ударом микрометеороида и связала проблему с «Прогрессом» с «внешним воздействием», возможно, проблемой, возникшей во время запуска. Но расследование двух утечек продолжается.

Кроме того, Россия выразила желание досрочно выйти из партнерства с МКС , чтобы сосредоточиться на строительстве собственного аванпоста на низкой околоземной полярной орбите. Эта информация, вероятно, учитывается в планах НАСА по сходу с орбиты, как и продолжающаяся СВО, которая разорвала многие космические партнерства России.

Руководство НАСА высоко оценило наследие космической станции в заявлении, добавив, что сход с орбиты МКС поможет проложить путь к запланированным коммерческим космическим станциям.

«Выбор американского аппарата для схода с орбиты для МКС поможет НАСА и его международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход на низкую околоземную орбиту в конце эксплуатации станции. Это решение также поддерживает планы НАСА в отношении будущих коммерческих направлений и позволяет продолжать использование космоса вблизи Земли», — сказал Кен Бауэрсокс из НАСА, помощник администратора Управления космических операций в штаб-квартире агентства в Вашингтоне.

«Орбитальная лаборатория остается образцом для науки, исследований и партнерства в космосе на благо всех», — добавил Бауэрсокс.

В то время как дата окончания в 2030 году упоминалась в бюджетных материалах НАСА в последние годы, некоторые официальные лица НАСА заявляли, что станция потенциально может оставаться в рабочем состоянии после этой даты. «В 2030 году не произойдет ничего волшебного», — сказал Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей НАСА в Космическом центре Джонсона (JSC) в Хьюстоне, во время брифинга 25 января 2024 года.

Стич добавил, что МКС будет продолжать работу до тех пор, пока коммерческие космические станции не будут выведены на орбиту и не будут готовы к приему экипажей. «Мы хотим, чтобы [коммерческие станции] оказывали поддержку, а затем, когда они будут готовы к работе, именно тогда МКС уйдет с дороги», — сказал Стич.

Несколько коммерческих космических станций находятся на разных стадиях разработки. Например, Axiom Space разрабатывает свою станцию Axiom Station, в то время как Blue Origin планирует свою собственную, известную как Orbital Reef, наряду с Sierra Space, Boeing и Amazon, РОС и другие. Voyager Space также работает над своим комплексом Starlab с помощью Lockheed Martin и Northrop Grumman. А калифорнийская компания Vast Space планирует вывести свой модуль Haven-1 на орбиту в 2025 году на борту ракеты SpaceX Falcon 9.

После начала конфликт СВО 24 февраля 2022 года и вызванной им международной реакции против России тогдашний глава Российского космического агентства Дмитрий Рогозин «пригрозил» прекратить сотрудничество с Западом по программе МКС из-за санкций, введенных против России. Он также выступил с «угрозой» в адрес основателя и генерального директора SpaceX Илона Маска за роль компании в обеспечении Украины связи через ее спутники Starlink.

С тех пор Рогозин был отстранен от должности главы «Роскосмоса» и заменен Юрием Борисовым. Это привело к стабилизации связей между НАСА, ведущим участником МКС, и Россией.

«До сих пор МКС доказывала свою удивительную устойчивость к геополитике», - сказал Брайан Уиден, директор по программному планированию фонда «Безопасный мир». «Я думаю, это потому, что и США, и Россия многое потеряют, если партнерство будет разорвано, поэтому сейчас обе стороны готовы разобраться с этим и продолжать работать».

Однако, помимо этого, из-за санкций «недружественных стран» был нанесен серьезный ущерб участию России ь в международных космических проектах.

«Наибольшее влияние, вероятно, будет оказано и на последующие полеты человека в космос после завершения работы МКС», - говорит бывший офицер ВВС и эксперт по космической безопасности Фонда «Безопасный мир» Брайан Уиден».

Даже у Китая, который в 2021 году объявил о китайско-российском плане создания совместной международной лунной исследовательской станции (ILRS), могут возникнуть некоторые сомнения. По данным Time, ее космические чиновники не упомянули Россию, представляя свои лунные планы и возможности международным партнерам на крупной космической конференции прошлой осенью.

«У России есть выбор: сотрудничества с Китаем, либо действовать в одиночку. На данный момент кажется, что они выбирают первый вариант, хотя бы потому, что они, вероятно, не могут позволить себе действовать в одиночку», - говорит Уиден.

Генконструктор РКК «Энергия» В.А. Соловьев рассказал, что будет с залом ЦУПа после затопления МКС. Главный зал управления полетом российского сегмента МКС (РС МКС) после прекращения существования станции могут использовать в интересах отечественной лунной программы. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель полетом РС МКС, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

«Зал не пропадет, будем думать о том, как отсюда управлять другими проектами, например, лунной программой», — сказал он.

Генконструктор напомнил, что при создании Центра управления полетами в подмосковном Королеве он и коллеги выражали сомнения в его необходимости, однако их развеял первый руководитель полетов Алексей Елисеев.

«Мы ему говорили, что у нас еще объекта управления нет, а мы уже к чему-то готовимся. Он нам отвечал: будет объект управления. Надо ставить перед собой задачи и двигаться постепенно», — процитировал Соловьев Елисеева.

Итак, доступ в космос также стал большой проблемой для некоторых стран и компаний, поскольку доступ к российским ракетам-носителям, таким как почтенный «Союз», был закрыт практически в одночасье. Госкорпорация «Роскосмос» ищет пути привлечения к космосу стран БРИКС, сотрудничества с Китаем.

Однако, на мой взгляд, с выводом МКС из эксплуатации не все так очевидно. Как указывалось выше, Россия имеет опыт по сведению с орбиты крупногабаритных космических объектов.

С учетом всех обстоятельств можно было бы предложить альтернативный путь – не утопление, а консервацию российского сегмента МКС после разделения на более высокой орбите. Такой вариант, например, предлагал российский ученый М.В. Михайлов в своем фантастическом метафизическом романе «Шестой сезон» - М.,: Издательство «Первый том», 2022 г.-562 с.

Это позволило бы впервые в мире после разделения перевести РС МКС на более высокую орбиту сохранения и провести эксперимент по длительной эксплуатации крупногабаритного космического объекта. Дополнительным бонусом было бы резервирование российской пилотируемой программы на случай непредвиденных аварийных ситуаций с программой РОС.

Нет сомнений, что под руководством многоопытного Генконструктора РКК «Энергия» В. Соловьева, космических специалистов высочайшего класса И.Орловского, Р.Муртазина, А.Сумарокова и многих других такая задача может быть успешно реализована. И тогда в заголовке статьи нужно поставить запятую в правильном месте:

«Российский сегмент МКС топить нельзя, отделить от МКС и поднять орбиту для сохранения и продолжения работы».

В.Н. Мельников , бывший сотрудник РКК «Энергия