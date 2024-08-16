Откроется ли дверь к миру на Украине? (Al Ittihad, ОАЭ)

Al Ittihad: в случае победы Трампа политика США по Украине резко изменится

Заявление Зеленского о возможном участии России в следующей конференции по урегулированию конфликта — важное изменение в позиции Украины, пишет Al Ittihad. Киев стремится принять более гибкую политику, прежде чем подвергнется давлению со стороны нового руководства США, считает автор статьи.

Д-р Вахид Абдель Маджид

В мире, охваченном хаосом от Ближнего Востока до Восточной Азии и Восточной Европы, любое позитивное событие в международных отношениях вызывает чувство оптимизма. Заявление Владимира Зеленского о том, что "весь мир, а также он сам, хочет видеть представителей от России на следующей конференции по урегулированию украинского конфликта", дает нам повод для такого оптимизма. Это важное изменение в позиции Киева, который ранее выступал категорически против участия России в мирных конференциях, последняя из которых проходила в Швейцарии в июне этого года.

Трудно отделить это событие от того, что происходит на предвыборной арене в США, и от возможности возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Зеленский, как и другие, прекрасно понимает, что в этом случае произойдут резкие изменения в политике Вашингтона в отношении Украины. Трамп неоднократно говорил о своем намерении немедленно "положить конец этому нелепому конфликту" и даже однажды заявил, что в случае победы начнет действовать сразу после оглашения результатов [выборов] и не будет дожидаться официальной инаугурации 20 января 2025 года. Таким образом, резкое изменение позиции Зеленского может свидетельствовать о том, что Украина хочет действовать на опережение и принять более гибкую политику, прежде чем подвергнется давлению со стороны нового американского руководства.

Украина не скрывает свой обеспокоенности [сменой власти в Белом доме], особенно после выдвижения республиканца Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты, который занимает более жесткую позицию, чем Трамп. Он выступает решительно против продолжения конфликта на Украине и новых пакетов помощи Киеву.

Со своей стороны, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, похоже, с оптимизмом смотрит на то, чтобы с приходом Трампа прекратился огонь на Украине и начались переговоры. Именно поэтому он стремится воспользоваться преимуществом ротационного председательства Венгрии в ЕС и представить реальную основу для мирного урегулирования. Он совершил последовательные визиты в Киев, Москву и Пекин. Орбан также побывал на саммите НАТО, который проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля, а после встретился с Трампом. Он заложил основы для поиска европейского, китайского и американского консенсуса по формуле, которая могла бы стать хорошим началом для продуктивных переговоров. Таким образом, Орбан расшевелил европейское болото и направил его на путь к миру. Орбан отрапортовал о своих усилиях главе Евросовета Шарлю Мишелю, представив предварительные наброски дорожной карты, начинающейся с углубленных консультаций с Китаем как со страной, наиболее способной повлиять на позицию Москвы, чтобы добиться взаимных уступок, без которых невозможно достичь мира путем переговоров.

Путь к мирным переговорам труден, но у нас нет другой альтернативы, кроме как продолжать борьбу на истощение, в которой не будет победителей.