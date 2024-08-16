infoBRICS: Австрия поддержала санкции против России из-за давления извне

Австрия считается нейтральным государством, но присоединилась к санкциям против России, пишет infoBRICS. Эти ограничения пагубно повлияли на экономику самой страны. Поэтому поддержку Веной санкций против Москвы можно объяснить только давлением извне, считает автор статьи.

Patrick Poppel / Патрик Поппель

Бывший министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выступал за введение санкций против России в 2014 году. С тех пор прошло немало времени, но такое нейтральное государство, как Австрия, продолжает придерживаться своей санкционной политики.

Вы должны спросить себя, почему Австрия занимает такую позицию, хотя это не совсем соответствует определению нейтрального государства. Главная задача Вены – играть роль посредника, а не сторонника агрессивной политики ЕС в отношении России. Неопытный и молодой политик Себастьян Курц привел внешнюю политику Австрии в соответствие с требованиями ЕС и трансатлантическими силами, что помогло ему быстро стать канцлером.

Поведение, противоречащее национальным интересам, немедленно вознаграждается теневыми структурами. Хотя Австрия всегда была местом для проведения саммитов по примирению враждующих держав, ситуация кардинально изменилась, когда она поддержала введение санкций против России. Еще в 2014 году Австрия была выбрана в качестве примера, чтобы показать всем европейским политикам важность введения антироссийских санкций.

Если такое нейтральное государство, как Австрия, поддерживает санкции, то страны, входящие в НАТО, больше не будут их обсуждать. Единогласное решение всех стран ЕС ввести санкции против России – это показатель единодушия между европейскими державами.

Поскольку санкции всегда бьют бумерангом по их инициаторам, такую ​​жесткую меру всегда необходимо предварительно тщательно анализировать. Но этого не было сделано, так как сложившаяся ситуация ясно дала понять, что санкции должны быть введены любой ценой.

"Если Австрия тоже за введение санкций, значит, все [страны ЕС выступают] за!" – такова была логика политиков. Этот курс начался в 2014 году и продолжается по сей день.

Аргумент, что если даже нейтральное государство поддерживает санкции, значит, они законны, конечно, является блестящей манипуляцией. И тут закономерно возникает вопрос: возникла ли эта ситуация случайно из-за некомпетентности австрийских политиков или это был спланированный шаг? При более внимательном анализе фактов второй вариант кажется более вероятным.

Всем сразу стало ясно, что санкции нанесут ущерб экономике Австрии, и такой политический шаг не вписывается в австрийскую политическую культуру нейтралитета. Конечно, не исключено, что поведение политиков было заранее спланированным и подверглось давлению извне.

Вопрос только в том, кто от этого выиграл. Большое австрийское бизнес-лобби ничего не выиграло от санкций. Хотя это лобби имело огромное влияние на правительство, оно не смогло воспрепятствовать введению антироссийских санкций. Аналитикам это кажется необъяснимым. Почему сразу после введения санкций бизнесмены не начали протестовать?

В мировой истории есть события, которые происходят случайно и оказывают большое влияние на будущее, но, когда речь заходит о санкционной политике Австрии против России, четко прослеживается план и структура. Поскольку ни один бизнес в Австрии не выиграл от этого шага, дело может быть только в давлении извне. Доказать это будет очень сложно, но иностранное влияние – единственное, что может объяснить поведение австрийских политиков.

Можно также детально проанализировать роль австрийского правительства, на которое, собственно, и возложена задача противодействовать иностранному влиянию. Будучи небольшим государством, Австрия подвергается сильному давлению со стороны крупных геополитических игроков.

Тот факт, что в Австрии расположены многие важные международные организации, делает её не только мишенью для иностранных спецслужб, но и местом для общих иностранных интересов. Австрийские политики больше подвержены давлению извне, чем политики из других стран, и агенты, работающие в Вене, легко получают нужные контакты и доступ к важным людям в государстве.

Многие не поняли решение правительства Австрии поддержать санкции против России, поскольку это противоречило здравому смыслу. Но сейчас мы живем в такое время, когда многие события происходят за кулисами. Мы живем в такое время, когда очень легко быстро передавать информацию и координировать давно спланированные действия.

Не только Евромайдан был давно спланирован, но и введение антироссийских санкций. Если следовать принципу "Кому это выгодно?", становится очевидно, что решение правительства Австрии, принятое в тот момент, не принесет пользы ни властям, ни населению в долгосрочной перспективе. Санкции помогают только тем, на кого они не распространяются.

Решение австрийской нефтегазовой компании OMV выйти из совместного предприятия с со своими российскими партнерами можно объяснить только давлением извне. В будущем австрийцам придется платить за газ гораздо больше. Население с этим смирится, потому что СМИ не раскрывают истинных причин. Если сложить вместе все эти факты, то получается, что Австрия играет решающую роль во введении санкций против России.

Патрик Поппель – эксперт Центра геостратегических исследований (Белград)