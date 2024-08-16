Чем обусловлены совместные учения армий Китая и России? (The New York Times, США)

NYT: российско-китайские учения вблизи Аляски вызвали озабоченность США

Россия и Китай провели учения вблизи Аляски, Тайваня и Японии, пишет NYT. Это вызвало серьезное беспокойство в США. По мнению Вашингтона, эти маневры сеют сомнения в способности Америки победить в битве за Азию против объединенных сил России и Китая.

Дэвид Пирсон (David Pierson)

Стороны провели маневры вблизи Аляски, Тайваня и Японии вопреки недовольству Соединенных Штатов с союзниками

Китай и Россия создали неформальный политический и экономический альянс против Запада, а теперь укрепляют сотрудничество между своими вооруженными силами, проводя все более провокационные совместные военные учения. В прошлом месяце китайские и российские бомбардировщики дальнего радиуса действия впервые вышли в совместный патруль у берегов Аляски. За несколько дней до этого страны впервые за восемь лет провели военно-морские учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море, из-за которого бушуют ожесточенные споры. И все чаще они совершают совместные пролеты над Тайванем, Японией и Южной Кореей (где у Америки есть стратегические интересы), а также заходы в примыкающие к их акваториям воды. В некотором смысле, военные учения являются наиболее ярким выражением согласия между лидерами Китая и России Си Цзиньпином и Владимиром Путиным на фоне желания бросить вызов главному геополитическому сопернику в лице Соединенных Штатов.

Китай разочаровывают американские торговые ограничения и создание Вашингтоном азиатских союзов в области безопасности. Этим объясняются его попытки привлекать европейские страны к торговле и укреплять влияние среди менее богатых стран за счет инвестиций. Но такие усилия не помогут в борьбе с доминированием Соединенных Штатов. “Пекин все острее осознает, что дипломатических и экономических действий недостаточно для того, чтобы донести до Вашингтона свою точку зрения, и поэтому он больше полагается на военную мощь как инструмент подачи сигналов. Партнерство с Россией — один из способов усилить влияние Пекина”, — заявил Брайан Харт (Brian Hart), научный сотрудник проекта "Сила Китая" при Центре стратегических и международных исследований.

По мнению Вашингтона, учения сеют сомнения в способности США победить в битве за Азию против объединенных сил Китая и России. Американские поджигатели войны долгое время рассматривали сценарии с участием Китая и России по отдельности, не уделяя внимания перспективе совместных боевых действий двух ядерных держав, поскольку долгое время это представлялось маловероятным. Угрозу подчеркнул совместный июльский патруль района близ Аляски бомбардировщиками двух стран. Стартовав с российской авиабазы, китайские самолеты, способные нести ядерное оружие, смогли пролететь на расстояние около 320 километров от побережья Аляски, что было бы нереально при взлете с территории Китая.

Не войной единой

Укрепление отношений между Китаем и Россией стало ключевым фактором в украинском конфликте. Соединенные Штаты заявляют, что Путин не смог бы продолжать военные действия, не закупай Китай огромные объемы российской нефти и не поставляй он союзнику технологии двойного назначения, которые якобы могут применяться на поле боя.

Пекину Россия нужна как единственный из числа крупных держав партнер, способный уравновесить Соединенные Штаты. “Китай находится в весьма сложной геополитической ситуации, — считает Александр Королев, эксперт по китайско-российским отношениям из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее. — На самом деле у него нет союзников, и изменить что-то под силу одной лишь России”.

Главный элемент, который может привнести Россия в случае присоединения к Китаю в любом конфликте, — это ее грозный и крупнейший в мире ядерный арсенал. В то же время, “Россия может помочь Китаю множеством иных способов, помимо военных действий”, — говорит Ориана Скайлар Мастро (Oriana Skylar Mastro), доцент политологии в Стэнфордском университете и автор книги “Из ниоткуда: как Китай стал великой державой”.

Сухопутная граница России с Китаем протяженностью более 4200 километров может оказаться критически важной в поставках оружия, нефти и других товаров, если США с союзниками однажды удастся морская блокада КНР. Также Россия может закрыть доступ в воздушное пространство вблизи своих границ, особенно рядом с Японией, где располагаются американские базы. “В случае затяжной войны такая поддержка значительно затруднит процесс принуждения Китая к капитуляции”, — сказала доктор Мастро.

Раздвигая границы

Для пущей убедительности военные учения, как правило, должны создавать новые прецеденты. Так было 24 июля, когда два китайских стратегических бомбардировщика Xi'an H-6 и два российских Ту-95 “Медведь”, способных нести ядерные боеголовки, впервые провели совместное патрулирование вблизи территории Соединенных Штатов. Исследовательский центр передовых наук и технологий при Токийском университете изучил спутниковые снимки и увидел, что китайский самолет взлетел с аэродрома Анадырь на Чукотке, в восточной части России.

Четыре бомбардировщика вошли в зону опознавания ПВО Аляски, буферную зону международного воздушного пространства, которая в случае вылета из Китая была бы недосягаема для Xi'an H-6 с его максимальной дальностью полета в шесть тысяч километров. Пришлось вмешаться американским и канадским истребителям. А произошло все это через два дня после того, как Пентагон опубликовал новый доклад об арктической стратегии, в котором особо отмечается усиление сотрудничества Китая и России в регионе и соответствующая угроза для Соединенных Штатов.

Использование российской авиабазы китайскими военными самолетами может свидетельствовать о том, что две армии способны взаимодействовать, работать сообща и использовать ресурсы друг друга, что на военном языке называется оперативной совместимостью. Также данный факт отражает рост уровня доверия между двумя странами. Среди прочего, они намекают на создание общей системы противоракетной обороны, которая обеспечила бы обе стороны системами дальнего обнаружения ядерной опасности, что позволит им быстрее реагировать на вызовы.

Обеспокоенность США

Военные эксперты утверждают, что вооруженные силы Китая и России далеко не так интегрированы, как армии США и их партнеров по НАТО, но рост сотрудничества между ними не может не вызывать обеспокоенность в Вашингтоне.Утвержденная Конгрессом Комиссия по национальной оборонной стратегии в недавнем докладе назвала углубляющееся сближение Китая и России “наиболее значительным стратегическим событием за последние годы”.

Директор национальной разведки Эврил Хейнс (Avril Haines) в этом году на слушаниях в Сенате говорила, что американским чиновникам необходимо подумать о том, каким образом Россия может помочь Китаю, если тот решит вторгнуться на Тайвань, на защиту которого встанут в том числе США. Но потенциальная помощь не обязательно повлечет за собой непосредственное участие в региональном конфликте. Руководитель аналитического Центра новой американской безопасности Бекка Вассер (Becca Wasser) рассказала, что в ходе моделирования конфликта с Китаем часто возникает сценарий, при котором Россия совершает некий отвлекающий военный маневр где-то в другом месте.

“Китай может обратиться к России, которая все сильнее превращается в его партнера, с просьбой открыть второй театр военных действий, чтобы отвлечь Соединенные Штаты и некоторых их союзников, — сказала Вассер. — Это поможет сократить объем направленных на Китай ресурсов и внимания”.

КНР и Россия проводят совместные военные учения вот уже 20 лет. Первый утверждает, что в этом сотрудничестве нет ничего необычного и оно никоим образом не направлено против третьих стран. Вместе с тем Пекин обвиняет США в провокационных действиях из-за полетов и захода в воды вблизи Китая.

Сун Чжунпин (Song Zhongping), независимый военный аналитик и бывший китайский военный офицер, полагает, что ради противостояния американскому давлению такого рода совместные маневры, особенно недалеко от Аляски, станут привычным делом. “Мы хоть и говорим, что военные учения не направлены против третьих сторон, но на самом деле цель у них все же есть, и это гегемония США и тот блок, что они создали для сдерживания Китая”, — отметил Сун.