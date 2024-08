Почему Россия так сильно опережает США и НАТО в производстве оружия (Responsible Statecraft, США)

RS: Россия опередила США и НАТО по выпуску практически всех видов вооружений

По производству боеприпасов, ракет и танков Россия превосходит все страны НАТО вместе взятые — при том, что ее оборонный бюджет на 2023 год составлял всего 100 миллиардов долларов, пишет RS. Запад не укладывается ни в сроки, ни в бюджеты. И этому есть простое объяснение.

Майк Фреденбург (Mike Fredenburg)

“После окончания холодной войны оборонная промышленность не выполняла для министерства значительной производственной работы”, — заявил заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению Уильям Лапланте на Глобальном форуме по безопасности, организованным Центром стратегических и международных исследований в апреле.

Это поразительное признание Лапланте перекликается с реакцией военно-промышленной базы США и НАТО на российскую спецоперацию на Украине — и эта реакция, мягко говоря, не впечатляет.

Выходит так, что по производству боеприпасов, ракет и танков Россия превосходит всю НАТО и США вместе взятых — при том, что ее оборонный бюджет на 2023 год составляет всего 100 миллиардов долларов, а ВВП — 2 триллиона. И сравните это с совокупным оборонным бюджетом США и НАТО в 1,47 триллиона долларов и совокупным ВВП около 45 триллионов.

Как такое вообще возможно?

Проще говоря, для США и их союзников по НАТО это конфликт, в котором победа желательна,а для России он — экзистенциальный, и победа необходима. Следовательно, для Пентагона и американских военных подрядчиков это обычный бизнес, где главная забота — это прибыль и доходы. Разумеется, некоторые проекты придется пришпорить, чтобы деньги текли еще быстрее. Однако без реальной реформы обороны ничто не предвещает серьезных перемен, и военные подрядчики продолжат поставлять такие вооружения, как истребитель-невидимка F-35, авианосец класса Ford и межконтинентальная баллистическая ракета класса Sentinel, с опозданием и превышением сметы на миллиарды долларов.

Но дело в том, что от задержек и перерасхода страдают не только крупные и сложные программы. Это бич даже таких простых вооружений, как неуправляемые артиллерийские снаряды.

До 2022 года не было никаких сомнений в том, что армия США перестала считать артиллерию столь же мощной силой на поле боя, как когда-то. Вот показательный пример: 21 мая 2021 года, всего за восемь месяцев до ввода российских войск на Украину, армия запросила разрешения сократить годовые расходы на закупку 155-мм снарядов вдвое и урезать годовое производство до 75 357 снарядов — или около 6 200 в месяц.

Но на этом история не заканчивается. Оказывается, армия угробила всю цепочку поставок артиллерийских боеприпасов. Истинная глубина этого упадка раскрылась лишь в превосходном расследовании агентства Рейтер, из которого мы узнали, что производство 155-мм снарядов в США было в течение многих лет парализовано заводским браком и проблемами безопасности.

Более того, планы по строительству современного и гораздо более производительного завода по выпуску артиллерийских снарядов на смену устаревшего в Вирджинии отстали из графика на десятилетие, а его стоимость почти удвоилась. Проще говоря, не укладываемся ни в сроки, ни в бюджеты.

Однако самый тревожный момент в том, насколько плохо армия США и Конгресс обеспечивали нашу цепочку поставок артиллерийских снарядов, вскрылся во внутреннем документе армии США от 2021 года, где подробно описывается “зависимость от зарубежных источников” в поставках минимум дюжины необходимых химикатов. При этом часть их поставляется из Китая и Индии — стран с тесными торговыми связями с Россией, подчеркивается в расследовании Рейтер.

В совокупности все вышесказанное приводит к тому, что цепочка поставок артиллерийских боеприпасов находится в крайне плачевном состоянии — особенно по сравнению с теми 438 000 снарядов в месяц, что американские заводы производили еще в 1980 году. Чтобы как-то восстановить производство, армия США запросила 3,1 миллиарда долларов на наращивание производства 155-мм снарядов до 100 000 снарядов в месяц к концу 2025 года. Но Конгресс щедро удвоил эту сумму до 6,414 миллиарда долларов в рамках дополнительного законопроекта о безопасности на 95 миллиардов долларов, подписанного Байденом 24 апреля.

План армии нарастить производство до 100 000 снарядов в месяц и 1,2 миллиона в год к концу 2025 года — это неплохо. Но на практике мы этого пока не увидели, а к концу 2025 года Украина может и проиграть.

Кроме того, нельзя забывать, что США — не единственная держава, вовлеченная в опосредованную войну против России: другие страны тоже силятся поставить Украине столь отчаянно необходимые артиллерийские снаряды. И главная новость из Европы заключается в том, что оборонный гигант "Рейнметалл" благодаря контракту на 8,5 миллиарда евро с немецкими военными намерен производить до 700 000 артиллерийских снарядов и 10 000 тонн пороха ежегодно, начиная с 2025 года.

Таким образом, если все пойдет по плану, то к концу 2025 года США и их союзники по НАТО доведут производство до почти 2 миллионов 155-мм снарядов в год. Но это достижение меркнет, если учесть, что с начала боевых действий и по сегодняшний день Россия уже нарастила свой годовой выпуск до трех миллионов снарядов.

Так, производство 152-мм снарядов выросло в пять раз с 400 000 снарядов в год в январе 2022 года до двух миллионов. В частности, согласно государственным источникам, производство 152-мм артиллерийских высокоточных управляемых снарядов “Краснополь-М2” Россия нарастила аж в 20 раз.

Эти снаряды более устойчивы к помехам, чем поставленные Украине высокоточные управляемые M982 Excalibur 155 мм стоимостью 100 000 долларов штука, которые оказались практически бесполезными из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

Но мало поставить одни снаряды — нужны еще и пушки, а ствольная артиллерия Украины не только изнашивается, но и методично уничтожается Россией. Кроме того, задолго до того, как артиллерийские орудия полностью выйдут из строя из-за износа, они теряют дальность и точность. Решать проблему износа стволов приходится и Украине, и России, поэтому вопрос в том, чья тяжелая промышленность больше преуспела в производстве артиллерийских орудий.

Хотя сведений о темпах производства артиллерийских орудий негусто, Россия опережает США и НАТО по выпуску боеприпасов, транспортных средств и других видов вооружений, поскольку ее крупные, еще советские заводы работают круглосуточно. Это подразумевает, что с заменой стволов и новых орудий дела обстоят примерно так же.

С другой стороны, нет никаких сомнений, что если бы США и их союзники по НАТО сочли, что под угрозой само их существование, они бы потратили миллиарды на чрезвычайные меры и наверняка бы превзошли Россию, чьи расходы на оборону и ВВП составляют лишь малую часть от совокупного бюджета Вашингтона и Брюсселя.

Но для этого пришлось бы нарушить статус-кво оборонных закупок. Теоретически это возможно. Но похоже, что США и их союзники по НАТО не спешат круто менять промышленную политику. Быть может, дело в том, что в глубине души они понимают, что никаких неспровоцированных атак на страны НАТО, которые бы задействовали статью 5 устава альянса, Путин не планирует, а демократия выживет независимо от исхода событий на Украине.

Следовательно, российская угроза, безусловно, хороша как оправдание миллиардных трат на военных подрядчиков, пополнения истощенных арсеналов и приобретения нового оружия, но не настолько велика, чтобы нарушать статус-кво, этими же подрядчиками и установленный. Даже при том, что прибыли относительно вложенных средств каждый год тают, выручка по-прежнему остается рекордной.

И сравните это с Россией, которая наращивает военную мощь, потому что ведет экзистенциальную борьбу за выживание. Какой разительный контраст!

Майк Фреденбург пишет об оборонной политике и политике уже более 30 лет, публиковался в ряде изданий, включая The California Political Review, The San Diego Union Tribune и The National Review