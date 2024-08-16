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ТАСС

Специалисты "Высокоточных комплексов" изучают конструкцию захваченных трофеев

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Изучение трофейной Storm Shadow удешевит борьбу ВС РФ с этим типом ракет
Изучение трофейной Storm Shadow удешевит борьбу ВС РФ с этим типом ракет.
Источник изображения: ABACA/Reuters

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) анализируют конструкцию захваченных Вооруженными силами (ВС) РФ в ходе спецоперации трофейных образцов и вырабатывают меры противодействия зарубежному вооружению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

"Специалисты холдинга регулярно привлекаются научно-исследовательскими организациями Министерства обороны [РФ] к проведению исследований и анализу особенностей конструкций трофейных образцов западной техники. Наиболее интересные идеи, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства изделий, реализуются в серийно выпускаемых образцах нашей техники, а также находят свое отражение в новых разработках. <...> Одновременно вырабатываются меры противодействия зарубежному оружию", - сообщили там.

В холдинге подчеркнули, что во время собственных разработок используют в том числе опыт наработок и тенденции развития современных противотанковых ракетных комплексов.

"Всегда интересно взглянуть на результаты проектирования техники альтернативной конструкторской школы, оценить ее особенности в сравнении с изделиями наших конструкторов, понять основные закладываемые в конструкцию постулаты", - подчеркнули в "Высокоточных комплексах". 

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Россия
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