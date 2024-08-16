Морское представление: какие новинки для ВМФ показаны на «Армии -2024»

Судостроительная промышленность презентовала глубоководные аппараты и первые отечественные гидроциклы

На форуме «Армия-2024» представлен ряд морских новинок, большинство из которых находились на стенде Объединенной судостроительной корпорации. Среди образцов — новый проект корвета, макет автономного глубоководного аппарата, необитаемая подводная станция и другие. О новых разработках судостроителей для ВМФ России — в материале «Известий».

Новый корвет

Большой интерес представляет модель корвета на основе малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт». За счет изменения состава двигательной установки на корабле высвободились объемы, которые использованы под размещение противолодочного вооружения. На нем также размещены гидроакустический комплекс с подкильной и буксируемой антеннами и малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет-НК».

Источник изображения: Фото: Болтенков Дмитрий

Остальной состав вооружения остался неизменным и включает в себя пушку калибра 76.2 мм АК-176МА, восемь пусковых установок для крылатых ракет и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ». Также на корабле есть посадочное место для размещения контейнера с разными видами начинки. Вместе с тем изменение состава двигательной установки уменьшило скорость полного хода корабля с 32 узлов до 26.

Получился крайне интересный представитель ВМФ, которым можно заменить устаревающие малые противолодочные корабли проектов 1124М и 1331. Такой корвет может решать широкий круг задач в прибрежной зоне, в частности обеспечивать развертывание атомных подводных лодок и крупных боевых кораблей в водах Баренцева и Берингова морей.

Глубоководный аппарат «Сергей Бавилин»

Источник изображения: Фото: Болтенков Дмитрий

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» представило макет заложенного 27 марта 2024 года автономного глубоководного аппарата (АГА) проекта 18200 «Сергей Бавилин» и раскрыло некоторые его технические данные. Так, АГА имеет размеры 9,9х4х4,3 м, масса готового к погружению аппарата составляет 53 т, а экипаж состоит из трех человек. Ключевой параметр АГА — глубина его погружения — не раскрывается. Однако, исходя из ранее публиковавшейся в СМИ информации, можно предположить, что он рассчитан на погружение в любой точке мирового океана без ограничений, то есть более 11 тыс. м. Используемые в настоящее время в составе ВМФ России АГА «Русь» и «Консул» имеют массу 26 т и глубину погружения в 6,5 тыс. м. Крайне интересно, какой корабль будет выступать в роли носителя аппарата «Сергей Бавилин». Имеющиеся и строящиеся в настоящее время океанографические исследовательские суда «Янтарь», «Алмаз» и «Вице-адмирал Буриличев» батискаф такой массы нести не смогут. К тому же на носителе должна быть система компенсации крена корабля при спуске такого тяжелого аппарата.

Подводные аппараты «Аргус-Д» и «Октавис»

Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» представило создаваемый тяжелый АНПА «Аргус-Д», где Д означает «Доставщик». А также — необитаемую подводную станцию «Октавис». «Аргус-Д» имеет модульное строение. Отсек нагрузки имеет три посадочных места для размещения полезной нагрузки до 200 килограмм, например донных сейсмических станций, датчиков сбора параметров среды и так далее. Аппарат имеет следующие характеристики: глубина погружения до 3 тыс. м; размеры 8.9х1х1,25 м, вес 5,5 тыс. кг, скорость хода до 3 узлов, автономность до 20 часов. В качестве источника энергии используется литий-ионная батарея.

«Аргус-Д» Источник изображения: Фото: Болтенков Дмитрий

Для зарядки АНПА «Аргус-Д», снятия с них накопленной информации, загрузки в них новых заданий, а также для парковки аппаратов между миссиями создается подводная станция «Октавис». Она может принимать до трех аппаратов «Аргус-Д», размещаться на якоре или на грунте с глубиной до 1 тыс. м. «Октавис» может получать электроэнергию с берега, с морских платформ, а также с устройств, преобразующих энергию океана. Такая связка, как «Аргус-Д» и «Октавис», крайне необходима в деле изучения Мирового океана в хозяйственных и военных целях.

Первые отечественные гидроциклы

Гидроцикл «Авангард». Источник: Известия/Дмитрий Болтенков

АО «Авангард» представило первый отечественный полностью импортонезависимый гидроцикл «Авангард», изготовленный из стеклопластика. Ранее в России гидроциклы не производились, а покупались за границей, что после февраля 2022 года стало проблематично. Вместе с тем на такие транспортные средства есть спрос как среди гражданского населения, так и военных структур. В условиях боевых действий в дельте Днепра, среди островов херсонского района и в северо-западной части Черного моря такие аппараты будут крайне нужны российской морской пехоте и спецназу для скоростной доставки бойцов и грузов на вражескую территорию. Гидроцикл имеет скорость в 90 км/ч, может перевозить трех человек, грузоподъемность составляет 300 кг, сухая масса 450 кг. Размеры 3,5х1,29х,1,3 м. В качестве двигателей могут использоваться ЗМЗ-409 PRO мощностью 150 л.с. или ВАЗ-21126 в 98 л.с. Могут использоваться и другие перспективные отечественные двигатели внутреннего сгорания.

Китайские разработки

Любопытно заметить изменение состава выставленных образцов китайского судостроения. Если на «Армии-2023» преобладали надводные суда, то в этот раз большую часть образцов составляют различные безэкипажные корабли и подводные аппараты. Так, на стенде судостроительной индустрии КНР представлены беспилотный катер S45, портативный многофункциональный подводный аппарат «Пиленгас» UUV-ISR 350, система дистанционного разминирования EAS15, беспилотный катер A2000, АНПА типа ST001 и ряд других систем. При этом характеристики таких аппаратов не раскрываются. Но можно понять, что китайские военные и инженеры внимательно следят за ходом специальной военной операции на Украине и быстро делают нужные для себя выводы.

Ранее «Известия» сообщали, что в России началось производство многофункциональных безэкипажных катеров. Они позволяют перевозить 20 кг груза, также их можно использовать как «камикадзе» или платформу для двух БПЛА. Причем решения, примененные при изготовлении БЭКа, помогут быстро превратить практически любую лодку или катер в безэкипажный аппарат.

Дмитрий Болтенков