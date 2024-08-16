Замыслы вслух: российские войска расстроили планы наступления ВСУ

Противник безуспешно пытается перекинуть резервы в Курскую область

В нападении на Курскую область приняли участие свыше 11 тыс. военнослужащих ВСУ. Их задачей был захват к 11 августа Курской АЭС, с целью дальнейшего предъявления России ультиматума. Однако этот план оказался сорван. Российские войска завершают блокирование противника на территории региона. По словам экспертов, Киеву не удается перебросить основные резервы. Между тем появились сообщения, что в НАТО сомневаются в способности украинских сил удержать российскую территорию.

Планы сорваны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе вторжения в Курскую область привлекли свыше 11 тыс. военнослужащих и планировали захватить Курскую АЭС 11 августа, рассказал в среду замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Ваши 11 тыс. 600 или 900 человек и то количество танков и техники, которое было задействовано, задание не выполнили», — констатировал он, отметив, что весь привлеченный ВСУ ресурс оказался «заброшен в топку».

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«Большая часть техники уже уничтожена, из той, что была брошена на курское направление», — добавил Алаудинов.

По его словам, Украина планировала выйти на переговоры с Россией, предъявив ультиматум.

Он также сообщил, что российские войска завершают блокирование ВСУ на территории Курской области. Противник уже не рвется вперед, а начинает окапываться, «пытаясь избежать уничтожения».

Апти Алаудинов также рассказал, что ВСУ не контролируют Суджу, в городе находятся российские подразделения и там идут ежедневные боестолкновения.

В Минобороны России в среду опубликовали кадры взятия в плен военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок Курской области. По данным ведомства, захвачены 18 украинских военных.

Любыми путями выйти на трассы

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин, противник по-прежнему пытается нащупать «прорывные» точки в Беловском районе.

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— По моей информации, вооруженные формирования Украины сейчас выводят в сторону Сумской области подразделения двух бригад, которые получили большие потери, — уточнил он. — И думаю, что противник еще не отказался от намерений перекинуть резервы в сторону Рыльска. Правда, вряд ли у него это получится, потому что мы там плотно взяли под огневой контроль их пути перемещения и переброски резервов.

По его словам, мобильные группы противника, которые действуют преимущественно на территории Суджанского района, все-таки пытаются любыми путями выйти на узловые трассы, которые ведут в Курск, Курчатов, Железногорск.

— И судя по всей конфигурации, я бы выделил два момента. Первый, противнику не удается перебросить основные резервы. И второе, это сказывается на ведении его боевых действий. Горючее заканчивается, боеприпасы заканчиваются, и это признают сами украинцы, — заключил эксперт.

Охота на ВСУ

Отряды противника, понеся потери, пытаются перейти к позиционной обороне. Не дать им закрепиться — важнейшая задача, поэтому бойцы Росгвардии выслеживают группы ВСУ и наносят по ним удары с помощью беспилотников, рассказала корреспондент «Известий» Александра Федорчак.

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В лесополосе, скрывшись от воздушной разведки противника, можно спокойно работать, сообщила она. К запуску готовят больше десятка ударных дронов. На картах у корректировщиков есть все точки, где ВСУ пытаются окопаться. Цели выбраны, дальше дело за операторами.

— Как только наши дроны запустили в небо, над посадкой, где работает Росгвардия, появились наблюдатели противника. Украинский БПЛА пролетел мимо, наши с курса не сбились. Уничтожены сразу три цели: пункт наблюдения боевиков, танк и кочующий пулемет на базе внедорожника. Работа по зачистке приграничья от боевиков продолжается, — объяснила Александра Федорчак.

В пресс-службе Росгвардии сообщили в среду, что бойцы ведомства взяли под усиленную охрану Курскую АЭС. Там уточнили, что росгвардейцы «осуществляют усиленный контроль в сфере оборота оружия на приграничных территориях», особое внимание уделяется противодействию вражеским беспилотникам, для противодействия БПЛА активно применяются специальные подразделения.

Наплыв добровольцев

В Курской области граждане активно заключают контракты с Минобороны, ежедневно в военкоматы приходят по 10–15 человек. Многие из добровольцев приходят из приграничных районов региона, куда вторглись ВСУ, рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев. Они хотят вернуться в родные места с оружием в руках.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

«Решение подписать контракт было принято ранее, но всё это произошедшее было последней каплей. Захотелось всё это ускорить, идти вместе с товарищами приближать завершение специальной военной операции», — рассказал доброволец по имени Алексей.

Есть граждане, которые поступают на контракт в воинскую часть, которая принимает участие в специальной военной операции. А второе направление — это батальон противодействия БПЛА, который будет располагаться в дальнейшем вдоль границы Курской области и сбивать всё, что будет залетать, рассказал «Известиям» начальник пункта отбора на контрактную службу Курска Вячеслав Бобренев.

Атаки отбиты

Как сообщили в среду в Минобороны, подразделения группировки «Север» пресекли попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного.

В районе Мартыновки были обнаружены и уничтожены две группы ВСУ на пикапах.

В направлении населенных пунктов Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное российские войска отразили шесть атак подразделений 115-й механизированной, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад, сообщили в ведомстве.

Россия. Курская область. Бронеавтомобиль ВСУ, уничтоженный российскими военнослужащими 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2,3 тыс. военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.

Сомнения Запада

В НАТО не верят, что ВСУ смогут закрепиться в Курской области, сообщил агентству Bloomberg чиновник альянса. По его словам, там считают маловероятным, что украинские силы смогут удержать российскую территорию. Агенство отметило, что западные страны пока ждут и наблюдают, воздерживаясь от конкретных комментариев по поводу нападения. Однако государства альянса считают, что Вооруженные силы России выбьют украинскую армию из Курской области, даже если на это потребуются недели.

Газета The New York Times между тем пишет о том, что победа на Украине уже «в руках у России» и она абсолютно достижима независимо от того, «кто будет в Белом доме в следующем году». Издание отмечает, что Запад оказывает Украине помощь, «достаточную лишь для того, чтобы не допустить развала фронта». Это ставит Киев в «унылое положение», и в определенный момент мирное соглашение на условиях РФ для украинских властей станет предпочтительнее гибели.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Накануне официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани сообщила, что ведомство попросило Россию о доступе в Курскую область, чтобы проверить заявления о нарушениях прав человека украинскими военными. «Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — заявила она.

Роман Крецул

Юлия Леонова

Богдан Степовой