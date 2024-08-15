Эксперт: атака на Курскую область может обернуться для Киева капитуляцией

ВСУ в Курской области могут потерпеть сокрушительное поражение, сопровождающееся огромными потерями, считает профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Мазала

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Атака ВСУ на Курскую область может в конечном итоге обернуться капитуляцией Украины. Такое мнение высказал авторитетный в ФРГ военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Мазала.

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"В худшем [для Киева] случае украинские войска в Курской области могут потерпеть сокрушительное поражение, сопровождающееся огромными потерями", - заявил он газете Bild. Это, по мнению эксперта, привело бы к тому, что российская армия в Донбассе стала бы продвигаться более быстрыми темпами, поскольку ВСУ попросту не хватило бы дополнительных сил.

"В конечном счете это вылилось бы в капитуляцию Украины", - полагает Мазала.