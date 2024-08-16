Белый дом не подтвердил, что ВСУ использовали оружие США при атаке на Курскую область

Пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер отметила, что политика Вашингтона по вопросу использования украинскими военными американского оружия для ударов по РФ не изменилась.

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Американская администрация не может подтвердить, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали переданные США вооружения для осуществления атаки на Курскую область. С таким утверждением выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Конечно, я видела эту информацию, мы все ее видели. Но я не могу подтвердить ничего из этого", - сказала она. Жан-Пьер отказалась уточнить, испытывает ли американская администрация обеспокоенность в связи с возможным применением ВСУ вооружений США на российской территории.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что политика Вашингтона по вопросу использования украинскими военными американского оружия для ударов по России не изменилась. "Что я могу сказать, так это то, что наша политика не изменилась. Я также оставлю украинцам возможность говорить об их военных операциях", - отметила она.

Жан-Пьер также отказалась обозначить отношение администрации к наступательным действиям ВСУ. "Мне больше нечего сказать, кроме того, о чем я уже сообщила. Мы, безусловно, продолжим разговаривать с нашими украинскими партнерами, продолжим эти разговоры, как мы обычно делаем. Но мне нечего сказать, кроме этого", - сказала представительница Белого дома.