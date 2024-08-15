В NASA заявили, что Уилмор и Уильямс осознавали риски полета на Starliner

Решение о возвращении астронавтов будет принято к концу августа, сообщил глава офиса астронавтов NASA Джозеф Акаба

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Экипаж корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, осознавали все сложности и возможные сценарии развития ситуации этой миссии. Об этом заявил на брифинге для журналистов глава офиса астронавтов NASA Джозеф Акаба.

"Эта миссия была испытательным полетом <...>, они знали, что эта миссия может оказаться неидеальной <...>. Пилотируемый космический полет по своей сути является рискованным, и как астронавты мы принимаем это как часть работы", - сказал он.

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На брифинге также было объявлено, что решение о возвращении астронавтов будет принято к концу августа.

Ранее в NASA указали, что экипаж Starliner может вернуться с МКС в феврале 2025 года на корабле Crew Dragon вместе с миссией Crew-9, в этом случае на корабле компании SpaceX отправятся к орбитальной станции не четыре, а лишь два человека, чтобы иметь возможность разместить при возвращении прибывших на МКС на Starliner астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс. Вместе с тем в космическом ведомстве не готовы говорить, каким именно будет состав Crew-9, если Уилмора и Уильямс будут возвращаться на Землю на корабле SpaceX.

NASA сообщило, что запуск к МКС Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым отложен с 18 августа более чем на месяц и состоится не ранее 24 сентября. Предполагается, что это позволит NASA "утвердить планы возвращения" на Землю корабля CST-100 Starliner, у которого во время стыковки с МКС в июне отказали несколько маневровых двигателей. Кроме того, в космическом ведомстве отметили, что перенос запуска в рамках миссии Crew-9 позволит SpaceX "избежать конфликта" при пересменке на МКС пилотируемых кораблей "Союз".