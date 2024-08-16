Белоруссия не является участницей СВО, заявляют в Генштабе ВС республики

Минск. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Белоруссия не является участницей специальной военной операции на Украине, заявил заместитель начальника факультета Генштаба вооруженных сил республики Андрей Богодель в среду госагентству БелТА.

"Даже эти дроны (речь об инциденте с украинскими БПЛА - "ИФ"). Вспомните, как в 2022 году в Польшу прилетела ракета С-300, которая убила двух поляков. В этом сразу же обвинили Россию. А почему сегодня тишина в средствах массовой информации о том, что над территорией Беларуси сбиваются реальные беспилотные летальные аппараты? Мы не страна - участница специальной военной операции, как бы этого кому ни хотелось. Я думаю, все это прекрасно понимают", - сказал представитель белорусского Генштаба.

"Но, однако, виновата Беларусь, которая своими ракетами сбивает "хорошие беспилотные летательные аппараты", - добавил он.