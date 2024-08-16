Министры обороны США и Украины обсудили операции ВСУ

Ллойд Остин и Рустем Умеров также "обсудили активную поддержку со стороны союзников и партнеров", отметил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Рустем Умеров обсудили в телефонном разговоре операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказание Вашингтоном военной помощи Киеву. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера.

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По его словам, Остин и Умеров говорили о "приоритетах в оказании помощи в сфере безопасности и об осуществляемых Украиной операциях". Они также "обсудили активную поддержку со стороны союзников и партнеров, направленную на то, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины в военной сфере". Как следует из заявления Райдера, Умеров "представил последние данные о динамике боевых действий".

Сотрудники вашингтонской администрации ранее утверждали, что хотят получить больше данных о массированной атаке ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате атаки, по последним данным, погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. 69 пострадавших находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое. Из приграничных районов Курской области выехали или были эвакуированы более 120 тыс. человек.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера.