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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Ядерный аргумент Вашингтона

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Ядерный аргумент Вашингтона
Ядерный аргумент Вашингтона.
Источник изображения: belvpo.com

В настоящее время в западных СМИ муссируется тема подготовки ВМФ РФ к нанесению ракетно-ядерных ударов в случае конфликта с НАТО.

Утверждается, что получен доступ к документам 2008-2014 гг., которые раскрывают возможности Северного и Балтийского флотов нанести удары по 32 целям в Европе. Среди них военные базы и объекты военной промышленности в Эстонии, Норвегии, Германии, Великобритании.

Кроме того, якобы в документах говорится о преимуществах применения ядерного оружия на ранних стадиях конфликта и, что высокая маневренность российского флота позволяет наносить внезапные и массированные удары с различных направлений.

Значимость этой информации подтверждается мнением западных военных аналитиков, которые признают, что данные соответствуют оценкам НАТО.

Однако дело вовсе не в том, действительно ли информация правдива, а в том, почему эта информация вдруг «всплыла».

Очевидно, что «угрозы» российского ракетно-ядерного удара, о которых сообщают на Западе, должны напугать население Прибалтийских стран и Польши, чтобы у политиков появилось основание для принятия «адекватных» контрмер. Ведь не случайно одновременно в Латвии инициирован сбор подписей за размещение на территории республики ядерного оружия.

С призывом к Сейму начать переговоры с союзниками по НАТО о размещении американских арсеналов выступила некая группа единомышленников. Инициаторы пытается убедить общественность, что страны и военные базы, где находится ядерное оружие, будут более защищены, так как США не допустят, чтобы их арсенал попал в руки противника.

Подчеркивается, что Польша уже ведет переговоры о размещении ядерного оружия на своей территории.

Напомним, что по оценкам аналитиков, на сегодняшний день США хранят свое тактическое ядерное оружие в пяти странах НАТО в Европе – Германии, Бельгии, Италии. Турции, Нидерландах. В общей сложности Штаты располагают там примерно 100 боеголовками.

Размещение американского ядерного оружия, например, в Польше или Латвии, не повысит безопасность в регионе, а будет иметь только символическое, демонстрационное значение готовности США выполнять союзнические обязательства.

При этом, эти ядерные арсеналы тут же появятся и в списке целей для российских ракет. Можно ли это расценивать, как укрепление суверенитета и обороноспособности этих стран – спорный вопрос. При этом очевидно, что в интересах Вашингтона развязать локальный ядерный конфликт на территории континентальной Европы, подальше от США, особенно сегодня, когда это может стать последним аргументом в опосредованном конфликте Запада на Украине.

Сергей Острына

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