"Будут рвать на себе волосы". Почему ВСУ не добились стратегических успехов под Курском

Полковник Ходаренок: результат операции ВСУ под Курском будет отрицательным

Вооруженные силы РФ с 6 августа ведут оборонительные боевые действия на территории Курской области и готовятся к наступательной операции, чтобы выбить противника за границу. Как будет складываться обстановка и каковы планы сторон, анализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В Курской области идут тяжелые бои. Однако сообщений о каких-либо новых крупных успехах украинской армии нет, что позволяет сделать вывод о стабилизации линии боевого соприкосновения и подготовке ВС России наступательной операции с целью разгрома вклинившихся на территорию РФ частей и соединений ВСУ и восстановления положения по государственной границе.

Разумеется, в связи с тактическими успехами украинской армии есть вопросы и к нашей разведке, и к фортификационному оборудованию полос обороны в Курской области, и к боевому и численному составу войск, предназначенных для прикрытия госграницы, и к руководству частями и соединениями в этом регионе, но это уже темы для последующих разборов и анализов.

Чего добивались ВСУ?

В связи с событиями в Курской области возникает вопрос - какие цели ставило перед собой военно-политическое руководство в Киеве и насколько они реализованы в настоящий момент?

Весь ход событий, начиная с 6 августа, показывает, насколько в ходе боевых действий опасно недооценивать противника. Пока не прозвучали последние выстрелы и не подписаны соответствующие документы, фиксирующие те или иные договоренности, необходим и максимальный уровень бдительности и боеготовности войск, причем на всех направлениях и во всех регионах.

Вполне возможно, украинское руководство поначалу и не рассчитывало, что в ходе боевых действий в Курской области добьется определенных тактических успехов. Можно предполагать, что на первых порах в ВСУ задумывался рейд исключительно медийного характера, в основном с целью поднятия морально-психологического духа личного состава.

Но когда первые результаты обозначились, то кардинально усилить действующие на этом направлении части и соединения ВСУ у украинского руководства по большому счету оказалось нечем. И вполне возможно, в недалеком будущем, когда будет составляться история этого конфликта, именно в этом месте украинские аналитики будут рвать волосы у себя на голове: «Ведь была же возможность, но не сумели воспользоваться!»

Как известно, на войне возможность более одного раза не предоставляется.

Есть достаточно простая формула при ведении боевых действий: не добился в первые сутки-двое наступательных действий тактического успеха, не добьешься его потом и в течение месяца. А если тактический успех в течение четырех-пяти дней не перерос в результат уже оперативного масштаба, то напрасным будет и ожидание кардинального изменения обстановки в ходе боевых действий в свою пользу.

Нарастить тактический успех введенными в сражение резервами оперативного уровня для ВСУ проблематично по причине отсутствия таковых. Негативно сказалась на ведении дальнейших боевых действий и недостаточная авиационная поддержка украинских войск. Если нет превосходства в воздухе, то любым количеством беспилотных летательных аппаратов достичь его нельзя.

Можно высказать предварительное предположение, что с точки зрения стратегии тактический успех в Курской области руководству в Киеве и ВСУ не принесет желаемых дивидендов.

Ведь согласно арифметике стратегии, все военные действия планируются, исходя из конечной цели вооруженной борьбы. Ведь не раз уже говорилось, что победа над противником в ходе войны не может быть достигнута в результате какого-либо одноразового усилия. К достижению этой цели надо идти путем выполнения целого ряда крупномасштабных промежуточных задач, каждая из которых имела бы важное стратегическое значение в общем ходе вооруженной борьбы.

Но на данном этапе ведения боевых действий даже президент Украины Владимир Зеленский не может сказать, как выглядит для него конечная цель этого конфликта и какое конкретно место в достижении этой цели занимают события в Курской области.

Отрицательный результат

Скорее всего, общий результат для ВСУ в ближайшее время окажется отрицательным, и в целом на ведение вооруженной борьбы события в Курской области не окажут большого влияния, а общим итогом станут большие потери украинской армии в личном составе, вооружении и военной технике.

С первых дней событий в Курской области высказывались предположения, что действия ВСУ направлены в том числе и на то, чтобы ВС РФ ослабили свои усилия на других направлениях и приступили к необходимым перегруппировкам войск (сил), чтобы остановить дальнейшее продвижение украинской армии.

Однако по факту никакого ослабления атак российской армии на Донецком направлении не произошло. Здесь части и соединения ВС РФ продолжают наступательные действия и добиваются определенных тактических успехов. То есть если ВСУ и ставили перед собой подобную цель, то она явно не достигнута.

Да и что означает по факту перегруппировка сил и средств? Ведь нельзя же отвести бригады и дивизии с переднего края (скажем, с Донецкого направления), отправив их на усиление войск в других районах. Это приведет к образованию разрывов в оперативном построении войск, иными словами, к оголению некоторых участков и полос фронта.

Можно перебросить на угрожаемые направления разве что часть средств усиления (к примеру, было на том или ином направлении три артиллерийские бригады, две отправили на помощь войскам, ведущим оборонительные бои), перенацелить действия авиации, но снимать соединения с переднего края в общем-то нельзя.

Выдвинуть же для стабилизации линии фронта на угрожаемых направлениях и последующих наступательных действий можно только резервы оперативного уровня (если они, конечно, есть).

Резервы, тем более стратегические, являются основным средством, с помощью которого Верховное Главнокомандование может активно влиять на ход и исход операций, кампаний и войны в целом.

К примеру, Ставка Верховного Главнокомандования в ходе Великой Отечественной войны на 1 июля 1943 года в составе стратегических резервов имела: общевойсковых армий - 9, танковых армий - 2, стрелковых дивизий - 78, танковых и механизированных корпусов - 13, артиллерийских дивизий и корпусов - 8, воздушных армий - 1, авиационных дивизий - 15. Во многом именно за счет них и была выиграна Курская битва.

Создать боеспособные резервы в настоящее время можно только одним способом - выводом частей и соединений из состава действующих группировок с последующим их укомплектованием до штатов военного времени и дообеспечением всем необходимым вооружением, военной техникой и материальными средствами.

В украинской армии до самого последнего времени подобные мероприятия осуществлялись за счет новых формирований. Как это делается в ВС РФ, точных данных нет, поскольку наличие резервов и карта их дислокации - один из самых больших военных секретов.

Но только резервы способны переломить ход вооруженной борьбы.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок