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ТАСС

Госдеп заявил, что поддержал бы участие Индии в урегулировании украинского конфликта

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Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США.
Источник изображения: AP Photo/ Luis M. Alvarez

Условия мира должны ориентироваться на интересы Киева, отметил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Американская администрация поддержала бы участие Индии в урегулировании конфликта на Украине, однако считает, что условия мира должны ориентироваться на интересы Киева. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя возможный визит индийского премьер-министра Нарендры Моди на Украину.

"Мы поддерживаем контакты с нашими индийскими партнерами по многим вопросам и, конечно, поприветствовали бы участие Индии в [урегулировании] конфликта между Россией и Украиной, особенно в том, что касается установления справедливого и продолжительного мира, что отражает то, что пытаются сделать наши украинские партнеры, то есть защитить [свою] территориальную целостность и суверенитет ", - утверждал чиновник.

Ранее индийские СМИ сообщили, что в конце августа может состояться визит Моди в Киев. Телеканал NDTV передал, что визит главы индийского правительства на Украину готовится на 23 августа. Газета Indian Express информировала, что индийский премьер может на несколько часов посетить Украину в День независимости этой страны 24 августа. Вместе с тем, по данным источников издания, "решение об уровне визита все еще не принято". Это означает, что в Киев может поехать не Моди, а глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар или советник премьера по национальной безопасности Аджит Довал.

Моди нанес 8-9 июля визит в Москву, в ходе которого было подписано 15 документов, обсуждались совместные проекты и было подтверждено привилегированное стратегическое партнерство двух стран. Президент РФ Владимир Путин и Моди осмотрели экспозицию павильона "Атом" на ВДНХ и провели официальные переговоры в Кремле. Индийскому премьеру был вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного. 

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