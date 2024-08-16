Белорусские оружейники на форуме "Армия-2024" подписали контракты на более чем $100 млн

Руководители предприятий оружейной отрасли провели более 200 переговоров, сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета республики

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Представители компаний и организаций военно-промышленного комплекса Белоруссии в ходе форума "Армия-2024" подписали контракты на более чем $100 млн. Об этом сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.

"Сумма контрактов, подписанных белорусскими оружейниками, составила более $100 млн", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что "форум для белорусской оборонки стал продуктивной и эффективной площадкой делового общения - руководителями предприятий оружейной отрасли проведено более 200 переговоров, руководителем белорусской делегации, председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом - свыше 20". "В рамках переговорного процесса заключены контракты, расширены кооперационные связи, реализован ряд совместных проектов, установлены деловые контакты с целью налаживания перспективного взаимодействия", - проинформировали в Госкомвоенпроме.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" прошел с 12 по 14 августа в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот". На нем, в частности, были представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС выступает стратегическим медиапартнером форума.