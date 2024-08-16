Войти
ТАСС

Белорусские оружейники на форуме "Армия-2024" подписали контракты на более чем $100 млн

187
0
0
Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Александров

Руководители предприятий оружейной отрасли провели более 200 переговоров, сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета республики

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Представители компаний и организаций военно-промышленного комплекса Белоруссии в ходе форума "Армия-2024" подписали контракты на более чем $100 млн. Об этом сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.

"Сумма контрактов, подписанных белорусскими оружейниками, составила более $100 млн", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что "форум для белорусской оборонки стал продуктивной и эффективной площадкой делового общения - руководителями предприятий оружейной отрасли проведено более 200 переговоров, руководителем белорусской делегации, председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом - свыше 20". "В рамках переговорного процесса заключены контракты, расширены кооперационные связи, реализован ряд совместных проектов, установлены деловые контакты с целью налаживания перспективного взаимодействия", - проинформировали в Госкомвоенпроме.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" прошел с 12 по 14 августа в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот". На нем, в частности, были представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС выступает стратегическим медиапартнером форума. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 05:00
  • 3747
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.08 20:49
  • 568
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.08 20:27
  • 264
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 15.08 12:21
  • 1
Новый "Панцирь" может устанавливаться на крыши зданий
  • 15.08 11:52
  • 1
Один из целевых модулей Российской орбитальной станции может стать свободнолетающим
  • 15.08 11:17
  • 0
Украинская провокация не останется без ответа
  • 15.08 07:27
  • 1
Ответ на "Ядерный аргумент Вашингтона"
  • 14.08 21:22
  • 0
О потерях.
  • 14.08 16:43
  • 0
Ядерный аргумент Вашингтона
  • 14.08 15:07
  • 1
Дрон за дроном. Какие беспилотники показали на "Армии-2024"
  • 14.08 12:46
  • 1
МО получит модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М
  • 14.08 10:59
  • 3
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться