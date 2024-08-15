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ТАСС

Постпредство РФ назвало эскалацией использование оружия США при атаке на Курск

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: AP Photo/ John Minchillo

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что это будет иметь серьезные последствия

ООН, 14 августа. /ТАСС/. Использование Украиной американского оружия при атаке на Курскую область ведет только к эскалации, что будет иметь последствия. Об этом заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Применение американского оружия в Курске, на Украине или где-либо еще для нас является актом эскалации, и это будет иметь серьезные последствия. Мы говорим об этом абсолютно прямо с нашими американскими коллегами", - сказал дипломат.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что США и ЕС дали Украине "благословение" на атаку по территории России. 

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