"Оптимизирован и обновлен": как проходит форум "Армия-2024"

В этом году мероприятие проходит всего три дня — с 12 по 14 августа, хотя ранее организаторы сообщали, что форум продлится, как обычно, неделю. Первый день был закрытым, на второй и третий посетители могли попасть по бизнес-билетам. Помимо этого, не проводились динамические показы вооружений, военной и специальной техники на полигоне Алабино, была отменена авиационная часть форума на аэродроме в Кубинке.

"Формат форума не сокращен, а оптимизирован и обновлен. Да, действительно, продолжительность его работы уменьшена, но изменения коснулись не только сроков, но и количества мероприятий, их формы, а главное — содержания. В этом году тематической доминантой форума стала специальная военная операция", — сказал начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук. Он отметил, что на форуме впервые широко представлены образцы продукции военного назначения, разработанные для СВО представителями так называемого народного ВПК.

В этом году главная российская оборонная выставка стала столь же насыщенной, что и в предыдущем году: несмотря на то, что площадь экспозиции сократилась с 300 тыс. до 160 тыс. кв. м, количество экспонатов осталось прежним — порядка 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. Всего в "Армии-2024" участвует примерно 1 500 отечественных и зарубежных компаний.

Вечером 13 августа "Армию-2024" посетил министр обороны России Андрей Белоусов, который осмотрел образцы вооружения и военной техники, отличившиеся в ходе СВО.

Как отметили в российском Минобороны, основными представленными на форуме направлениями стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и наземные необитаемые аппараты — робототехнические комплексы, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки.

Крылья, пропеллеры, колеса и гусеницы для роботов

Десятый форум "Армия" представил впечатляющее количество образцов летающих и наземных роботов как от ведущих оборонных производителей, так и от народного ВПК. Впервые был показан комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Ланцет-Э" производства компании ZALA Aero (входит в концерн "Калашников"), предназначенный для зарубежных продаж, а также раскрыты его характеристики. БПЛА-камикадзе этой серии стали настоящими героями СВО, кадры их успешного боевого применения регулярно демонстрирует российское военное ведомства. Более крупный аппарат, входящий в состав "Ланцета", — "Изделие 51-Э". Дальность его действия — до 40 км, дрон-камикадзе способен разгоняться до скорости свыше 90 км/ч. Его младший брат, "Изделие 52-Э", способен поражать важные цели на дистанции до 25 км. Аппараты отличает низкая заметность, помехозащищенный канал связи.

Интеллектуальный барражирующий комплекс "Ланцет-Э". Источник: © Артем Геодакян/ ТАСС

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Еще один проверенный спецоперацией БПЛА — летающий разведчик Supercam S350 производства группы компаний "Беспилотные системы". Его новое поколение снижает риск обнаружения оператора, обеспечивая расчетам беспилотника дополнительную безопасность. Модернизированный антенный комплекс, удаленный от наземной станции управления, увеличил помехозащищенность и дальность работы канала связи с БПЛА. При этом Supercam S350 теперь интегрирован в разные варианты контуров управления разведкой и огневым поражением. В их числе комплекс "Планшет-А" и программно-аппаратный комплекс "Глаз/Гроза".

Производители внедряют элементы искусственного интеллекта в свои дроны. Президент концерна "Калашников" Алан Лушников в интервью ТАСС назвал внедрение автоматической системы целеуказания на конечном участке полета барражирующего боеприпаса одним из приоритетных направлений модернизации изделий.

Разработчик беспилотных систем АО "Кронштадт", специализирующийся на крупных БПЛА, показал полноразмерный макет варианта ударного скоростного реактивного беспилотника "Гром". Он будет способен нести различное ракетно-бомбовое вооружение с массой боеприпасов до 500 кг.

Макет БПЛА "Гром". Источник: © Сергей Булкин/ ТАСС

Наземные необитаемые аппараты все чаще выполняются универсальными, со сменной полезной нагрузкой, но на типовом шасси. К примеру, дистанционно управляемая наземная платформа "Депеша" холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) предстала в вариантах колесных робота-сапера и робота-санитара. Первый оснащен девятью пусковыми установками для дистанционного минирования, второй — носилками для медицинской эвакуации. При собственной массе в 90 кг "Депеша" способна перевозить до 250 кг грузов, разгоняясь до 40 км/ч. Одноименный комплекс от специалистов Конструкторского бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова оснащен гусеничным шасси и управляется по волоконно-оптической линии связи. Такому роботу не страшны никакие радиопомехи.

Те роботехнические системы, которые мы видим на форуме "Армия", на всех без исключения стендах, особенно ярко выражены в кластере народного ОПК, они апробированы, использованы уже в том числе в зоне специальной военной операции. С учетом той критики, которая поступила к нам в виде обратной связи от солдат, которые используют эту технику, а критика во благо пошла, они адаптированы под реальные условия боя Василий Елистратов начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны РФ

В "тяжелом весе" выступила многоцелевая платформа на шасси гусеничного легкобронированного транспортера-тягача МГТТ-ЛБ (модернизация знаменитой "мотолыги" МТ-ЛБ). Робот на основе тягача имеет полную массу 12,5 т, может использоваться для доставки грузов и буксировки артиллерийских систем и прицепов массой до 7 т.

Не пролетит и FPV-дрон

Не менее широко на "Армии-2024" представлены и средства защиты от дронов — главной угрозы на современном поле боя. Это и решетки для бронетехники, и ручные, мобильные, стационарные средства радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, и различные перехватчики БПЛА. Одним из наиболее миниатюрных противодроновых средств является носимый комплект обнаружения и подавления FPV-дронов "Сурикат", впервые показанный холдингом "Росэлектроника" (в составе Ростеха) на форуме этого года. "Сурикат" размещается на одежде или экипировке военнослужащего, "видит" дрон на расстоянии 1 км и подавляет его. Устройство пойдет в серийное производство в ближайшие месяцы.

Носимый комплект обнаружения и подавления FPV-дронов "Сурикат". Источник: © Виктор Бодров/ ТАСС

В числе своих разработок "Росэлектроника" продемонстрировала на "Армии-2024" линейку более мощных средств обнаружения и радиоподавления дронов. Среди них — новейший "Серп-ВС6Д", способный противостоять даже групповой атаке беспилотников. Благодаря высокоточному детектору и алгоритмам мгновенной обработки сигналов новый "Серп" находит беспилотники в своей зоне ответственности, минимизируя ложные тревоги. Затем комплекс эффективно давит его по шести каналам связи. По словам генерального директора НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику") Сергея Скорых, "Серп-ВС6Д" доказал эффективность в реальных условиях эксплуатации.

Зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е". Источник: © Виктор Бодров/ ТАСС

Когда "глушилки" неэффективны, в бой вступают средства перехвата. "Высокоточные комплексы" показали новый зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е". Он призван отражать массированные атаки беспилотников на промышленные и административные объекты. Новинка может стрелять как стандартными зенитными ракетами от отлично зарекомендовавшего себя в СВО комплекса "Панцирь", так и новыми малогабаритными ракетами ближнего перехвата, причем ракеты могут комбинироваться в произвольных сочетаниях. Малогабаритных ракет "Панцирь-СМД-Е" способен "взять на борт" аж 48 штук. Помимо этого, на форуме демонстрируются пулеметные и ракетные модули, призванные бороться с беспилотными угрозами, модернизированные ствольные средства ПВО и даже дроны, способные перехватывать другие дроны.

Бойцу на передовой

Продолжают развиваться оружие и экипировка бойцов. Накануне открытия "Армии-2024" концерн "Калашников" показал журналистам перспективный ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм. Оружие уже прошло обкатку зоной боевых действий и имеет положительные отзывы о кучности стрельбы и комплектации пулемета. Также концерн представил подствольный гранатомет ГП-46.

Пулемет РПЛ-20. Источник: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Концерн "Калашников" представил на форуме модернизированный титановый шлем "Барс-М", оснащенный новым забралом. Его высокопрочное стекло особой структуры способно выдержать два выстрела из 9-миллиметрового пистолета Стечкина. У самого шлема улучшена эргономика.

Для специалистов по гуманитарному разминированию тульским заводом "Октава" (входит в Ростех) разработан легкий — всего 5 кг — и мобильный бронежилет "Оберег".

Танки и самолеты

Бронетехника отечественных оружейников, представленная на форуме, все чаще снабжается антидроновыми решетками, средствами снижения заметности, а также комплексами РЭБ, мешающими применению дронов-камикадзе. Такая "экипировка", становящаяся стандартом для российской "брони", присутствует на основных боевых танках Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, Т-72Б3М, боевых машинах пехоты БМП-3, БМП-2М, бронированной ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-1М и многих других образцах. Дооснащенную технику вместе с другим оружием, зарекомендовавшим себя в зоне СВО, осмотрел Андрей Белоусов во время визита на форум.

Бронетранспортеры БТР-22 и БТР-822А с комплектами защитных экранов и комплексами РЭБ. Источник: © Виктор Бодров/ ТАСС

Наряду с беспилотной авиацией на "Армии-2024" были показаны новые пилотируемые образцы. Впервые представлен ударный вертолет Ми-28НМЭ. Машины этого класса эффективно уничтожают дальнобойными управляемыми ракетами бронетехнику Вооруженных сил Украины, в том числе западного образца. Также показан проект усовершенствованного самолета Як-130М, обладающего расширенными возможностями. В состав вооружения учебно-боевого самолета войдут новые высокоточные средства поражения, превращающие его в полноценный современный легкий истребитель. "Рособоронэкспорт" оценивает экспортный потенциал модернизированного "Яка" в 40 машин, заказчиками могут стать страны Азии и Африки.

Посетитель форума "Армия-2024" рядом с учебно-боевым самолетом Як-130М. Источник: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Контрактов на полтриллиона

Если в ходе форума "Армия-2023" Минобороны РФ заключило и вручило предприятиям российского ОПК контрактов на сумму свыше 400 млрд рублей, то уже на второй день "Армии-2024" стало известно о подписании и вручении контрактов в рамках гособоронзаказа на полтриллиона рублей.

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В первый же день проведения форума в его мероприятиях приняли участие представители военных ведомств свыше 80 иностранных государств, состоялись восемь двухсторонних международных встреч на уровне министра обороны РФ и его заместителей. Гости форума проявляли повышенный интерес к продукции АО "Рособоронэкспорт", концерна ВКО "Алмаз-Антей", госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом", подразделений концерна "Калашников" и холдинга "Швабе". Заинтересовала их и выставка трофейной бронетехники, организованная на площадке форума. Иностранные специалисты высоко оценили российские антидроновые средства, отметили новые подходы к подготовке военнослужащих.

Очень сильно нас впечатлило то место, где мы находимся сейчас, как здесь все организовано и то, что реальный боевой опыт действительно учитывается, применяется здесь и используется для того, чтобы внести определенные изменения в процесс боевой подготовки военнослужащих. Как военнослужащий я не мог не пострелять и попробовал пострелять практически из всех видов оружия, которые там были представлены Кассум Кулибали министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо

Продолжает развиваться военно-техническое сотрудничество с другими государствами. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в рамках форума рассказал ТАСС, что Россия активно продвигает ключевые вооружения и военную технику на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, акцент делается на авиационной технике, танках Т-90М, различных бронемашинах и средствах ПВО. Вся эта техника успешно применяется в СВО. От потенциальных инозаказчиков поступают запросы на покупку российского истребителя пятого поколения Су-57, который также прошел испытание спецоперацией. В ФСВТС считают весьма обнадеживающими перспективы нового легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate на Ближнем Востоке, а зарубежные партнеры готовы инвестировать в инновационные оборонные проекты.

Виктор Бодров