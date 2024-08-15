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ТАСС

На "Армии-2024" показали опытный образец метрологического комплекса для служб топлива

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Метрологическая служба ВС РФ
Метрологическая служба ВС РФ.
Источник изображения: yandex.net

По словам председателя научно-технического комитета метрологической службы ВС РФ полковника Антона Талалая, новая разработка позволяет сэкономить значительное количество бюджетных средств

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Опытный образец нового метрологического комплекса для обслуживания технических средств службы ракетного топлива и горючего продемонстрировали на Международном военно-технического форуме "Армия-2024". Об этом ТАСС сообщил председатель научно-технического комитета метрологической службы ВС РФ полковник Антон Талалай.

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"Впервые представлен опытный образец метрологического комплекса для обслуживания, поверки и ремонта технических средств службы ракетного топлива и горючего. До этого такой комплекс не создавался. Его изюминка заключается в том, что обслуживается техника непосредственно на жидкости, на которой она эксплуатируется. Ранее применялась только вода. В связи с этим было очень много проблем с очисткой техники, потом с утилизацией воды. Все это удорожалось, затягивалось. Сейчас все это делается на реальном топливе, на котором работает техника", — сказал он на форуме "Армия-2024".

По словам Талалая, новая разработка позволяет сэкономить значительное количество бюджетных средств.

Он добавил, что на форуме "Армия-2024" в этом году впервые была представлена вся линейка технических средств, которые применяются в войсках метрологической службой. Так, посетители могли увидеть лабораторию для поверки высокоточных средств измерений техники связи, геодезических угломерных приборов, радиотехнических, геометрических величин. Еще одна показанная лаборатория предназначена для проверки и ремонта средств измерений общевойскового назначения, применяемых для обслуживания различных средств вооружения и военной техники воинских частей. 

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Страны
Россия
Компании
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