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ТАСС

На форуме "Армия-2024" представили комплекс для испытания систем прицеливания

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Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина
Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина.
Источник изображения: fotovmire.ru

Начальник кафедры ВВА полковник Евгений Левшин уточнил, что благодаря комплексу в лабораторных условиях воспроизводится мишенная помеховая обстановка

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Комплекс для испытания систем прицеливания и наведения ракет и авиации, способный снизить количество боевых стрельб на этапе испытаний, создали в Военном учебно-научном центре ВВС "Военно-воздушная академия (ВВА) имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина". Разработку представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

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Как рассказал ТАСС начальник кафедры ВВА полковник Евгений Левшин, это позволяет ускорить сроки разработки высокоточного оружия и значительно снизить стоимость испытаний.

"Испытательный комплекс "Амулет“ предназначен для оценки помехозащищенности оптико-электронных систем разведки, прицеливания и наведения высокоточного оружия, а также беспилотных надводных и летательных аппаратов. Комплекс реализуется на основе интеграции штатных оптико-электронных систем, средств воспроизведения помеховой обстановки и средств управления, контроля и регистрации. В результате проделанной работы комплекс обеспечивает снижение экономических и временных затрат при сохранении достоверности результатов испытаний", - сказал Левшин.

Он уточнил, что благодаря комплексу в лабораторных условиях воспроизводится мишенная помеховая обстановка. При этом для постановки помех военные ученые используют нейронные сети и искусственный интеллект.

"После того как мы провели испытания в лаборатории, уже для подтверждения в натурных условиях, в том числе в условиях боевых стрельб, уже точечно мы подтверждаем результаты лабораторных исследований. Испытательный комплекс оценивает не только характеристики оптико-электронных средств высокоточного оружия, но и боевых авиационных комплексов", - добавил начальник кафедры ВВА.

Он отметил, что благодаря комплексу по результатам лабораторных испытаний без использования боевых стрельб разработчики могут "в ручном режиме" изменять характеристики и улучшать свои системы наведения ракет. 

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