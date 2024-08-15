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ТАСС

Глава МО Лаоса заявил, что понимает позицию России по СВО

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Военнослужащие ВС Лаоса и России
Военнослужащие ВС Лаоса и России.
Источник изображения: gazeta.ru

Тянсамон Тяннялат отметил, что сотрудничество между двумя странами неуклонно развивается

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Лаосская сторона понимает российскую позицию вокруг украинского конфликта. Об этом заявил вице-премьер, министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат на встрече с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

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"Хотел бы выразить удовлетворение тем, что, несмотря на постоянное изменение обстановки и в мире в целом, и в регионе, наша дружба, наше сотрудничество неуклонно развивается. Лаос всегда оценивал потребности Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции. И такой подход мы стараемся проводить и на международной, и на региональной арене. И мы абсолютно уверены в успехе операции", - сказал политик, слова которого приводятся в переводе.

Видео со встречи опубликовано на странице Медведева "ВКонтакте". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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