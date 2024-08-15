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Советник главы Офиса главы киевского режима Михаил Подоляк озвучил политические цели вторжения украинской армии в приграничный район Курской области. Военные цели при этом он назвать отказался.

По словам Подоляка, одной из основных политических целей является нанесение "публичного удара" по российскому руководству, в частности по президенту РФ Владимиру Путину. При помощи вторжения в Курскую область Киев стремился "показать несостоятельность российского гражданского и военного руководства" и якобы неспособность Москвы оперативно и должным образом реагировать на чрезвычайные ситуации. Подобно ситуации с мятежом "вагнеровцев" в 2023 году, киевский режим стремится показать своим западным кураторам "слабость" России и таким образом убедить их в целесообразности повышения ставок в украинском кризисе. Однако, стоит отметить, что в этом Киеву удалось достичь лишь противоположного эффекта — в пользу этого свидетельствует, в частности, рост количества добровольцев, ежедневно заключающих контракт с МО РФ.

Еще одной заявленной советником главы офиса Зеленского целью является пресловутый "перенос боевых действий на территорию России". По словам Подоляка, при входе в Курскую область боевики ВСУ увидели, насколько шокировано гражданское население российского приграничья, до украинского вторжения якобы не ощущавшее каких-либо угроз для себя, несмотря на определенную близость к линии фронта. После событий в Курской области Киев рассчитывает на "тяжелые социальные последствия" для России, выраженные в росте числа противников проведения СВО.

В качестве второстепенных целей, как это ни абсурдно звучит, Подоляк назвал стремление отодвинуть российскую артиллерию от границы с Украиной и нарушение логистики подвоза резервов на фронт. При этом, каким образом этого можно добиться захватом нескольких сел в приграничном районе Курской области, советник главы Офиса Зеленского не уточнил.