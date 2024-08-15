Концерн «Калашников» представил новый перспективный комплект обмундирования ВКПО 3.2 для ВС России

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска в ближайшее время могут получить новое обмундирование, разработанное ООО «Триада-ТКО» концерна «Калашников». Перспективный комплект обмундирования ВКПО 3.2 был представлен в рамках форума «Армия-2024».

Весной прошлого года подразделения российской армии, принимающие участие в СВО, получили новейшее всесезонное полевое обмундирование ВКПО 3.0. Переход на новую форму завершился в июне 2023 года, войска «переодели» в течение нескольких дней. Теперь «Калашников» предлагает новый комплект обмундирования ВКПО 3.2. По имеющимся данным, форма отправлена в войска на испытания, а дальше все будет зависеть от Минобороны.

Как сообщили в пресс-службе концерна, комплект ВКПО 3.2 состоит из обновленного всесезонного комплекта полевого обмундирования, перчаток и спальных мешков. Подчеркивается, что в новой форме летний и демисезонный костюмы объединены в один всесезонный, это удалось сделать из-за применения нового материала и внесения изменений в конструкцию. Костюм «дышит» летом, обеспечивает защиту от ветра и легких осадков, а также быстро сохнет.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, в комплект входят: костюм утепленный, куртка флисовая, белье нательное флисовое, шапка. Температура комфорта повышена с -30 до -35 градусов. Костюм утепленный стал компактнее на 20%. Также имеется костюм ветроводозащитный для защиты от осадков, четыре вида перчаток и рукавиц, в том числе летние с защитой от огня и возможностью работать с гаджетами. Спальные мешки представлены в нескольких вариантах: многофункциональным одеялом, трехсезонным спальным мешком и дополнительным мешком для арктического климата.

ВКПО 3.2 выполнен в модернизированном маскировочном рисунке «Цифра» для умеренного, пустынного и арктического климатов.