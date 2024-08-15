Войти
Военное обозрение

Концерн «Калашников» представил новый перспективный комплект обмундирования ВКПО 3.2 для ВС России

302
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска в ближайшее время могут получить новое обмундирование, разработанное ООО «Триада-ТКО» концерна «Калашников». Перспективный комплект обмундирования ВКПО 3.2 был представлен в рамках форума «Армия-2024».

Весной прошлого года подразделения российской армии, принимающие участие в СВО, получили новейшее всесезонное полевое обмундирование ВКПО 3.0. Переход на новую форму завершился в июне 2023 года, войска «переодели» в течение нескольких дней. Теперь «Калашников» предлагает новый комплект обмундирования ВКПО 3.2. По имеющимся данным, форма отправлена в войска на испытания, а дальше все будет зависеть от Минобороны.

Как сообщили в пресс-службе концерна, комплект ВКПО 3.2 состоит из обновленного всесезонного комплекта полевого обмундирования, перчаток и спальных мешков. Подчеркивается, что в новой форме летний и демисезонный костюмы объединены в один всесезонный, это удалось сделать из-за применения нового материала и внесения изменений в конструкцию. Костюм «дышит» летом, обеспечивает защиту от ветра и легких осадков, а также быстро сохнет.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, в комплект входят: костюм утепленный, куртка флисовая, белье нательное флисовое, шапка. Температура комфорта повышена с -30 до -35 градусов. Костюм утепленный стал компактнее на 20%. Также имеется костюм ветроводозащитный для защиты от осадков, четыре вида перчаток и рукавиц, в том числе летние с защитой от огня и возможностью работать с гаджетами. Спальные мешки представлены в нескольких вариантах: многофункциональным одеялом, трехсезонным спальным мешком и дополнительным мешком для арктического климата.

ВКПО 3.2 выполнен в модернизированном маскировочном рисунке «Цифра» для умеренного, пустынного и арктического климатов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 09:45
  • 260
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 15.08 07:27
  • 1
Ответ на "Ядерный аргумент Вашингтона"
  • 15.08 05:00
  • 3704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 21:22
  • 0
О потерях.
  • 14.08 16:43
  • 0
Ядерный аргумент Вашингтона
  • 14.08 15:07
  • 1
Дрон за дроном. Какие беспилотники показали на "Армии-2024"
  • 14.08 12:46
  • 1
МО получит модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М
  • 14.08 10:59
  • 3
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться
  • 13.08 14:14
  • 1
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал"
  • 13.08 12:42
  • 5
Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов изменениями в авиаотрасли
  • 13.08 12:10
  • 1
Делегация КНДР осмотрела экспозицию на форуме "Армия-2024"
  • 13.08 08:47
  • 1
Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил МВТФ "Армия-2024" открытым