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Норвегия приобретет ракетные комплексы HIMARS и ATACMS

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 9 августа 2024 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Норвегии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу норвежского правительства наземных ракетных комплексов М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производства корпорации Lockheed Martin. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 580 млн долл, включая ракеты, и пакеты обучения и технической поддержки.

Боевая машина ракетного комплекса М142 HIMARS из состава 2-й дивизии морской пехоты США в ходе развертывания на норвежской авиабазе Андойя, 11.04.2023 (с) Eric Dmochowski / морская пехота США

Согласно уведомлению, в поставку Норвегии должны войти 16 боевых машин М142 HIMARS, 15 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми высокоточными ракетами GMLRS M30A2 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью и усовершенствованными двигателями IMPS (Insensitive Munitions Propulsion System) в каждом (суммарно 90 ракет), 15 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M31А2 Unitary с моноблочной боевой частью в каждом (суммарно 90 ракет), и 100 оперативно-тактических ракет ATACMS M57. Также в поставку войдут практические ракеты М28А2 LCRRPRP, системы связи, учебное имущество, и прочее сопутствующее оборудование.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
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