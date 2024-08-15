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ТАСС

Алаудинов заявил, что в Курскую область заходили 12 тыс. военных ВСУ

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Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Источник изображения: Эрик Романенко/ ТАСС

Среди них было много наемников, отметил командир спецназа "Ахмат"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) заходили на территорию Курской области силами в 12 тыс. военных, среди них было много наемников, большая часть из которых уничтожена. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

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"Количество вошедших на территорию, предположительно, около 12 тыс. человек. <…> Это оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта, их отовсюду поснимали и бросили сюда. И, конечно, вот как раз в контексте иностранного присутствия я хочу отметить, что очень много было иностранцев изначально. Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Алаудинов отметил, что большая часть наемников была уничтожена. 

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