СМИ: ключ к укреплению связей с КНР лежит в согласии Киева на мирный план Пекина

Речь идет о готовности к окончанию боевых действий по линии фронта, заявили эксперты, опрошенные изданием "Страна"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Киев в последнее время пытается упорно и не всегда успешно наладить прямые контакты с китайским руководством, но ключом к сотрудничеству является согласие Украины на мирный план КНР, а именно готовность к окончанию боевых действий по линии фронта. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные изданием "Страна".

Оно отмечает, что украинское руководство все последние годы последовательно стремится организовать прямую коммуникацию с Пекином, однако "получается не очень". Так, даже телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином состоялся только в апреле 2023 года - и то после настойчивых просьб к Пекину западных партнеров. Организовать же личную встречу глав государств пока так и не удалось.

Между тем Украина очень серьезно заинтересована в налаживании сотрудничества с Китаем. Источники в офисе президента, как пишет "Страна", называют три причины этого: стремление расширить украинский экспорт в Китай, надежды склонить Пекин к отказу от экономической поддержки Москвы, а также желание снизить зависимость Киева от Запада.

Как отметили опрошенные изданием политологи, недавний визит в КНР главы МИД Украины Дмитрия Кулебы состоялся в результате очень серьезных усилий, предпринятых офисом президента. Сейчас ходят слухи, что на осень готовится либо визит Зеленского в Китай, либо его встреча с Си Цзиньпином на полях какого-либо международного мероприятия.

Однако, как считает политолог Константин Бондаренко, многое во взаимодействии двух стран сегодня определяют расхождения в отношении к путям урегулирования конфликта на Украине, поскольку Киев счел для себя неприемлемой позицию Пекина, предложившего объявить скорейшее перемирие с прекращением огня и заморозкой линии фронта. Ударом для налаживания отношений с Пекином стали и события в Курской области, полагают опрошенные изданием источники. "То есть вместо деэскалации, за которую выступает Китай, пошла эскалация, что вряд ли понравилось китайскому руководству", - сказал Бондаренко "Стране".

Ключ к налаживанию отношений

В свою очередь источник в дипломатических кругах заявил изданию, что ключевым вопросом в отношениях с Китаем будет готовность (или неготовность) Украины к окончанию конфликта по линии фронта. "В этом ключ к углублению отношений и к стратегическому диалогу с Китаем, так как прямой интерес Пекина - скорейшее завершение войны, которая разрушает связи Китая и Европы, усиливает зависимость ЕС от США. Если Украина станет на такую же позицию и согласится на остановку войны по линии фронта, то у Пекина появятся аргументы для разговора с Москвой на аналогичную тему. В любом другом случае решение стратегических вопросов с Пекином невозможно", - сказал собеседник "Страны".

Он отметил, что сейчас у украинских властей стремление к компромиссам в виде остановки боевых действий по линии фронта еще меньше, чем раньше. "Но взгляды Китая на формат окончания войны вряд ли поменялись, а потому так или иначе свою позицию Киеву по этому вопросу в диалоге с Пекином выработать придется. И именно от этой позиции будет зависеть успешность диалога", - подчеркнул источник.