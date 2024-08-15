Белоусов провел переговоры с главами делегаций Центральной Африки

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы укрепления безопасности в Центральной Африке, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с военными из Буркина-Фасо и Республики Нигер в рамках форума "Армия-2024", сообщили в Минобороны РФ.

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"В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024" состоялись рабочие встречи министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибали, директором департамента по внешним связям и военному сотрудничеству Министерства обороны Республики Нигер старшим полковником Хамаду Джибо Бартье. В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы укрепления безопасности в Центральной Африке", - отметили в ведомстве.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам демонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.