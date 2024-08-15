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ТАСС

Военные кафедры вузов РФ начали обучать операторов дронов на тренажере "Небо-22"

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Оператор дрона за работой
Оператор дрона за работой.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Тренажер позволяет получить базовые навыки пилотирования квадрокоптера, избежав риска физического повреждения устройства, сообщил IT-директор компании-разработчика "Виртуальные тренажерные системы "Эра" Вячеслав Тимофеев

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Военные кафедры университетов России начали готовить операторов беспилотных летательных аппаратов на VR-тренажере "Небо-22". Об этом сообщил ТАСС IT-директор компании-разработчика "Виртуальные тренажерные системы "Эра" (портфельная компания фонда "Эра") Вячеслав Тимофеев.

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"Ряд высших учебных заведений, в которых есть военная кафедра, с этого года ввели обучение операторов БПЛА коптерного типа и проводят его на наших тренажерах "Небо-22", - рассказал собеседник агентства на форуме "Армия".

Тренажер способствует уменьшению времени и затрат на обучение, позволяет получить базовые навыки пилотирования квадрокоптера, избежав риска физического повреждения устройства, а также возможных производственных травм в процессе эксплуатации.

VR-тренажер "Небо-22" разработан компанией "Виртуальные тренажерные системы "Эра" при поддержке инвестиционного фонда "Эра".

Тренажер позволяет отработать полеты в режиме разведки, камикадзе, сброс полезной нагрузки, командное взаимодействие до 20 операторов одновременно на одной карте, уход от перехвата средствами радиоэлектронной борьбы противника, а также выставить тактико-технические характеристики дрона, который стоит на вооружении конкретного подразделения. Обучение производится на специально смоделированных картах, где военнослужащим предстоит выполнять боевые задачи.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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