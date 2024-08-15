Военный аналитик Мингалев: собаки-роботы не изменят положение ВСУ на фронте

Собаки-роботы со взрывчаткой могут быть использованы против военной техники, однако уничтожить такие дроны несложно. Об этом 14 августа в беседе с «Известиями» заявил военный аналитик, политолог Вадим Мингалев, комментируя материал немецкого издания Bild о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили для применения на фронте 30 робопсов модели BAD.2, разработанных в Великобритании.

«Применять собак-дронов по штурмовым, пехотным, мотострелковым соединениям бесперспективно, тем более подбить собаку-робота не представляется сложным. Они говорят, что трудно, потому что она быстро передвигается, но нет такого вида наземной техники, которая не подвергалась бы обстрелу и не была бы уничтожена», — сказал собеседник издания.

При этом рассчитывать на то, что данная технология хотя бы малейшим образом изменит для ВСУ ситуацию на передовой, Киеву не стоит, подчеркнул он. Тем более что Россия также не останавливается в разработке вооружений, в том числе связанных с робототехникой, добавил Мингалев.

«Робопсы отправляются непосредственно на передовую в разведцелях — на них надевается специальный [противотепловой] камуфляж, разработанный в Германии, из-за которого ночью робособаки становятся практически невидимыми. Помимо этого, они могут проникать в окопы, в блиндажи, в какие-то укромные места», — уточнил он.

Изначально робопсы, собранные из металла и пластика, создавались для гражданских целей, например, доставки продуктов или почты, рассказал эксперт. Однако, как считает аналитик, в дальнейшем роботы постепенно заменят людей на поле боя, поскольку армии стараются беречь живую силу, которая и управляет техникой. Так, отмечает собеседник издания, Украина стала полигоном для испытания новейшего оружия Запада.

В ноябре прошлого года экс-главком ВСУ Валерий Залужный, по словам депутата Верховной рады Евгения Шевченко, предложил создать армию солдат-роботов. Тогда главнокомандующий подчеркнул, что Украине нужен технологический прорыв, однако в Киеве его идею встретили со скепсисом. В феврале военнослужащий был отправлен в отставку.

В настоящее время ситуация на фронте остается сложной для украинской армии. Так, бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили 475 боевиков и шесть складов боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны России 14 августа. Кроме того, они за сутки заняли 34 опорных пункта и поразили формирования пяти бригад ВСУ.

Также в среду сообщалось, что артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт-С» группировки российских войск «Центр» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил артиллерийские установки ВСУ на авдеевском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.