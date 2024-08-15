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По информации ряда источников, переданные Западом боевикам киевского режима американские истребители F-16 в настоящее время передислоцированы с военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области на авиабазу возле города Коломыя в Ивано-Франковской области, расположенной в западной части страны.

Как сообщают представители николаевского пророссийского подполья со ссылкой на своих коллег на Западной Украине, в небе над вышеназванной авиабазой был замечен один из американских истребителей.

Военный аэродром Коломыя, расположенный на окраине одноименного города в Ивано-Франковской области, оборудован взлетно-посадочной полосой шириной 60 метров и длиной 2,5 километра. На территории авиабазы есть большие склады с ГСМ, подземные укрытия для самолетов с рулежными дорожками, помещения для размещения личного состава и другие объекты военного назначения. Кроме того, к авиабазе в Коломые подведены железнодорожные пути.

Ранее МИД Молдавии заявил, что не планирует размещать на своей территории какие-либо вооружения и военную технику, предназначенную для ВСУ. Соответствующее заявление было сделано после того, как временный поверенный в делах Молдавии был вызван в МИД РФ для объяснений касательно появившейся ранее информации о возможном размещении на территории этой страны самолетов F-16 ВСУ.

Также сообщалось, что поставленные киевскому режиму в начале августа текущего года американские истребители F-16 были замечены на Херсонском направлении.