Войти
Военное обозрение

Источники: переданные Киеву F-16 были передислоцированы на Западную Украину

314
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По информации ряда источников, переданные Западом боевикам киевского режима американские истребители F-16 в настоящее время передислоцированы с военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области на авиабазу возле города Коломыя в Ивано-Франковской области, расположенной в западной части страны.

Как сообщают представители николаевского пророссийского подполья со ссылкой на своих коллег на Западной Украине, в небе над вышеназванной авиабазой был замечен один из американских истребителей.

Военный аэродром Коломыя, расположенный на окраине одноименного города в Ивано-Франковской области, оборудован взлетно-посадочной полосой шириной 60 метров и длиной 2,5 километра. На территории авиабазы есть большие склады с ГСМ, подземные укрытия для самолетов с рулежными дорожками, помещения для размещения личного состава и другие объекты военного назначения. Кроме того, к авиабазе в Коломые подведены железнодорожные пути.

Ранее МИД Молдавии заявил, что не планирует размещать на своей территории какие-либо вооружения и военную технику, предназначенную для ВСУ. Соответствующее заявление было сделано после того, как временный поверенный в делах Молдавии был вызван в МИД РФ для объяснений касательно появившейся ранее информации о возможном размещении на территории этой страны самолетов F-16 ВСУ.

Также сообщалось, что поставленные киевскому режиму в начале августа текущего года американские истребители F-16 были замечены на Херсонском направлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 09:45
  • 260
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 15.08 07:27
  • 1
Ответ на "Ядерный аргумент Вашингтона"
  • 15.08 05:00
  • 3704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 21:22
  • 0
О потерях.
  • 14.08 16:43
  • 0
Ядерный аргумент Вашингтона
  • 14.08 15:07
  • 1
Дрон за дроном. Какие беспилотники показали на "Армии-2024"
  • 14.08 12:46
  • 1
МО получит модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М
  • 14.08 10:59
  • 3
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться
  • 13.08 14:14
  • 1
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал"
  • 13.08 12:42
  • 5
Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов изменениями в авиаотрасли
  • 13.08 12:10
  • 1
Делегация КНДР осмотрела экспозицию на форуме "Армия-2024"
  • 13.08 08:47
  • 1
Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил МВТФ "Армия-2024" открытым