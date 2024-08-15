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Военное обозрение

Forbes: Киев не планирует на начальном этапе использовать истребители F-16 для прикрытия наземных войск

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на помпу, с которой Зеленский презентовал первые американские истребители, полученные Украиной, и возлагаемые на них надежды, Киев не намерен применять долгожданные самолеты для прикрытия наземных войск. Об этом пишет Forbes.

Украинская армия, отражающая наступление российских войск на Донбассе и пытающаяся наступать в Курской области, остро нуждается в воздушном прикрытии, способном разогнать российские самолеты. Но ВСУ его не получит, в Киеве приняли решение не отправлять американские истребители ближе к фронту, чтобы они не попали под российскую ПВО или истребители.

Как заявляют в Киеве, на начальном этапе F-16 будут летать как можно дальше от линии боевого соприкосновения, выполняя задачи противовоздушной обороны. Предполагается, что самолеты будут сбивать российские ракеты, атакующие западные районы Украины.

Между тем, украинские ресурсы утверждают, что при атаке на Курскую область России Воздушные силы ВСУ истребители применяли. Правда, при этом скромно умалчивая, что были они советского производства и не все из них смогли вернуться на аэродромы базирования. По крайней мере, один МиГ-29, подлетевший слишком близко, наша ПВО «приземлила».

А по F-16 можно сказать, что в этом году они будут выполнять сугубо психологическую роль, изредка появляясь над каким-нибудь городом подальше от фронта, чтобы украинская пресса могла написать пару-тройку очередных восторженных статей. Кроме того, напоминать, что Америка с Украиной.

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F-16
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