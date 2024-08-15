Западный истребитель F-16 был замечен в небе над военным аэродромом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Коломыя в Ивано-Франковской области страны. Об этом в среду, 14 августа, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он сообщил в беседе с «РИА Новости», что на аэродром Коломыя перевели самолеты из Староконстантиново. По информации координатора, на его территории есть большие склады с ГСМ, подземные укрытия для воздушной техники, автопарк, казармы, другие помещения военного назначения. Также он сообщил, что к нему подведена железнодорожная ветка.

Военный аэродром Коломыя находится на окраине одноименного города в Ивано-Франковской области, он действующий с советских времен.

Ранее, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подтвердил прибытие истребителей F-16 в страну. Тогда же журнал The Economist отметил, что Киев получил первые 10 из 79 истребителей F-16. Издание добавило, что к концу 2024 года у страны будет 20 самолетов производства США.

Комментируя поставки, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что F-16 будут уничтожаться и не повлияют на динамику развития ситуации на фронте.

12 августа появилась информация, что Киев может начать пополнять армию страны пилотами из отставных западных военных, в том числе из США.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года РФ объявила после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.