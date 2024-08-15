Модернизированная защитная обувь для саперов поступит на снабжение ВС РФ в 2024 году

Ведется отдельное совершенствование этой обуви, сообщил председатель военно-научного комитета инженерных войск полковник Максим Кривошеев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Усовершенствованные образцы защитной обуви для саперов поступят на снабжение Вооруженных сил РФ в 2024 году. Об этом ТАСС на полях Международного военно-технического форума "Армия-2024" сообщил председатель военно-научного комитета инженерных войск полковник Максим Кривошеев.

"Что касается защитной обуви для саперов, то прорывные технологии у нас уже, в общем-то, есть. Государственным оборонным заказом предусмотрена закупка первой партии защитной обуви сапера, которая завершена была еще в 2023 году. Мы в этом направлении уже отработали и продолжаем работать с отдельными компаниями, ведем отдельное совершенствование этой обуви. В самое ближайшее время она будет поступать в войска для защиты наших военнослужащих", - заявил Кривошеев.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". На нем, в частности, представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.